28 листопада 2026 року трагічно обірвалося життя нашого земляка, військовослужбовця Збройних Сил України – БЕРЕЗОВСЬКОГО Івана Івановича, 19 січня 1991 року народження, жителя села Слобідка. Повідомляє Товстенська селищна громада.

Під час перебування у відпустці Іван трагічно загинув унаслідок дорожньо-транспортної пригоди, що сталася в селі Свидова.

Йому було лише 35 років… Важко усвідомити, що людина, яка ще мала стільки планів, мрій і сподівань, більше не повернеться додому. Не буде звичного голосу, теплої усмішки, щирого слова… Не буде нових зустрічей із рідними та близькими.

Іван був частиною нашої громади, сином своєї землі, людиною, чиє життя було пов’язане з долею України. Він став на захист Батьківщини, ніс службу, був серед тих, хто взяв на себе відповідальність за майбутнє нашої держави.

Особливо боляче, коли життя обривається так раптово, коли смерть забирає людину не на схилі літ, а тоді, коли попереду ще мало бути стільки світлих днів…

Найважчі слова сьогодні – для рідних. Немає слів, які могли б полегшити цей біль, немає слів, здатних заповнити порожнечу від втрати найдорожчої людини. У цей скорботний час ми щиро співчуваємо родині, близьким, друзям і побратимам Івана.

Нехай добрі спогади про Івана живуть у серцях усіх, хто його знав, любив і поважав. А Господь дасть сили рідним пережити цю непоправну втрату.

🕯️ Світла пам’ять. Вічний спокій і Царство Небесне.