На Донеччині загинув Андрій Іванець з Тернопільщини

На Донеччині загинув 34-річний військовослужбовець Лановецької громади, – повідомляють у міській раді.

Стрілець 1 відділення кулеметного взводу військової частини А4850, солдат Андрій Іванець, виконуючи гідно свій військовий обов’язок, загинув в бою за Україну поблизу населеного пункту Григорівка, що на Донеччині, 14 липня.

Тридцятичотирирічний виходець с. Грибова ніс військову службу із лютого місяця. Сповіщення про загибель вірного сина України та Лановецької громади сколихнуло серця тисячі людей.

Вічна пам’ять Герою. Щирі співчуття рідним та близьким.