Аграрії Тернопільщини на мітингу в Києві закликали депутатів звільнити корупціонера Ситника з НАБУ

Близько 6000 працівників аграрного холдингу «Укрлендфармінг», у тому числі і жителі Рівненщини , провели мітинги біля Верховної Ради України, Кабінету Міністрів та Офісу Генерального прокурора на захист своїх робочих місць та вручили чиновникам яйця з написом “Ситника – геть!”. Аграрії закликають звільнити директора НАБУ Артема Ситника, визнаного судом корупціонером, якого звинувачують у неправомірному тиску на компанію, яка дає роботу 27 000 українців.

19 лютого в столиці біля Верховної Ради, Кабінету Міністрів та Офісу Генерального прокурора пройшла акція працівників одного з найбільших українських агрохолдингів, Групи компаній “Укрлендфармінг”. Вони виступають з вимогами припинити тиск силових органів на підприємство, яке дає роботу на селі 27 тисячам українців, та звільнити директора НАБУ Артема Ситника, корупціонера, який з особистих мотивів намагається знищити підприємство, що платить мільярдні податки. Люди приїхали практично з усієї України – підприємства “Укрлендфармінг” та “Авангард” працюють в 600 населених пунктах 22 областей країни, в тому числі і в Тернопільській області. Незаконні дії силовиків можуть зірвати посівну кампанію і зупинити роботу птахокомплексів, а тисячі людей можуть опинитись без роботи і змушені будуть емігрувати на заробітки до Польщі.

Артем Ситник, внесений до реєстру осіб, що вчинили корупційні дії, і досі є директором НАБУ, яке замість розслідування корупції у владі знищує український бізнес – підприємство є найбільшим виробником курячих яєць в Україні і Європі, вирощує зернові, велику рогату худобу та експортує свою продукцію в 40 країн світу, а також забезпечує роботою близько 27 тисяч українців, сплачує близько 3,5 млрд грн на рік зарплат та 3 млрд податків.

Це вже друга акція працівників “Укрлендфармінгу” з вимогами зупинити Артема Ситника, що чинить протиправні дії. Депутати Верховної Ради зібрали 216 підписів під проектом постанови про його звільнення. Масові акції на підтримку голосування по цій постанові пройшли під Верховною Радою України та продовжились біля Офісу Генерального прокурора. Працівники підприємств також закликали прем’єр-міністра України Олексія Гончарука виконувати свої безпосередні обов’язки по захисту українського бізнесу і залишили під Кабінетом Міністрів яйця, вироблені на птахокомплексах компанії, з написом “Ситника – геть!” – нагадуванням про необхідність звільнення Ситника, який руйнує сільське господарство і економіку країни загалом. Такі ж яйця передали Генеральному прокурору Руслану Рябошапці.

Після проведення мітингу стало відомо, що депутати дослухались до вимог аграріїв – правоохоронний комітет Верховної Ради рекомендував винести постанову про звільнення директора НАБУ Артема Ситника на голосування в парламенті.

Уніан