«Громадянська позиція» йде на вибори до Верховної Ради

Команду формували з професійних, досвідчених і моральних людей, заявив Анатолій Гриценко. І наголошує: головне, передусім, – робота у вкрай складних економічних і соціальних умовах. Довірять – лідер «Громадянської позиції» готовий очолити і сформувати Уряд. І він, переконаний Гриценко, точно спрацює краще, ніж нинішній.

Партія “Громадянська позиція” Анатолія Гриценка представила осіб свого списку, які братимуть участь у дочасних виборах до Верховної Ради. Список очолив лідер партії Анатолій Гриценко.

У першій п’ятірці також народний депутат, лідер партії “Народний контроль” Дмитро Добродомов, лідер партії “Рідна країна” Микола Томенко, лідер Європейської партії України Микола Катеринчук, адвокат і громадський діяч Марина Соловйова.

Першу десятку доповнили: Анатолій Забарило, Петро Ландяк, Микола Ладовський, Єгор Фірсов, Віктор Трепак та Олександр Савченко.

Очільник обласного осередку “Громадянської позиції» Петро Ландяк – сьомий у списку. Він переконаний: Верховна Рада буде суттєво оновлена.

У владі мають бути люди, які змінять Україну на краще

Наше основне завдання – до драйву молодості у Верховній Ради додати якість досвіду, знань і і професійності, – каже Петро Ландяк. – Знаю, що в успішних країнах Європи кандидатів до влади кожного рівня – і місцевого, і державного, – готують. А на це, звісно, іде час. Непідготовлені посадовці , депутати не швидко черпають необхідні знання для виконання своїх функцій. А багато часу на розкачку немає.

Так трапилось, що ті, хто був у владі останні роки, нещадно зловживали своїм становищем, своєю недосяжністю, безконтрольністю і безкарністю. І через їхні зловживання владою, крадіжки, тотальну корупцію, аморальність народ був заведений за межу бідності. Прорахунок їх полягав в тому, що вони завжди находили якісь технологічні ходи, аби залишитись у владі. Однак, народна протестна хвиля «знесла» їх на своєму шляху.

Надзвичайно важливо , щоб у владі, разом з її оновленням, динамічно зросли роль цінностей, правил, принципів, порядності і моралі, – , переконаний Петро Ландяк. – Наше основне завдання принести у владу нову якість патріотизму, яка має базуватися на любові до свого і його захист та поваги до чужого. У владі мають бути люди з гідністю, яким сумління і честь не дає робити неправильні вчинки. У владі мають бути люди, які мають знання і бачення як змінювати на краще ситуацію в Україні. Нас турбують непомірні ціни і тарифи, зашкальні зарплати в розмірах 1 – 4 млн грн. на державних підприємствах, нікчемні пенсії і низькі зарплати у решти людей. Ми будемо вирішувати ці та інші проблеми. І тому вважаємо, що будемо корисні на цьому шляху.

Також у Гриценка оприлюднили список із 39 імен осіб, що будуть балотуватися по мажоритарним округам.

Список до Верховної ради сформувала об’єднана команда чотирьох політичних партій. Саме об’єднана демократична опозиція делегувала на президентські вибори свого кандидата Анатолія Гриценка, за якого віддали свої голови понад 1 млн 300 тисяч виборців. Ми не маємо права їх зрадити. Саме тому «Громадянська позиція» вирішила брати участь у позачергових парламентських виборах, повідомив Єгор Фірсов.

– У списках, а ви їх побачите всі, а не 5-ку чи 10-ку, немає людей, які побояться сказати, що Росія – агресор, – заявив Єгор Фірсов. – Тут немає людей з корупційним шлейфом чи представників олігархічних кланів. Тут лише професійні, чесні, принципові люди, які готові брати на себе відповідальність за країну.

Анатолій Гриценко переконаний, що усі хочуть жити в безпеці, мирі, спокої і добробуті. Об’єднана команда йде на вибори перемагати. І має метою брати участь у формуванні коаліції та Уряду.

– У нашому списку лише п’ятеро, які були раніше народними депутатами. Лише двоє раніше працювали в Уряді. Всі, хто були, – витримали іспит і на спокусу, і на компетентність, – переконаний Анатолій Гриценко. – Нам дуже важливо, щоб влада була оновлена, але важливо, щоб прийшла компетентність, мораль, патріотизм. Наша фракція в новій ВР буде запорукою того, що ніхто не здасть інтереси України, що ніхто не відмовиться від європейського курсу, від вступу в ЄС і НАТО, від рішучої антикорупційної політики. Ми впевнені, що саме зараз потрібна прогнозована, компетентна, моральна команда. І я вважаю за честь бути першим номером у списку такої команди.



Потрібен сплав досвіду і молодості

Дмитро Добродомов зазначив, що ще під час президентських перегонів політики довели: вони здатні об’єднатись перед викликами, які зараз стоять перед суспільством.

– Компетентність, патріотизм – це ті важливі якості, котрі будуть потрібні новому парламенту, – переконаний Дмитро Добродомов. – Ще один з найголовніших факторів – це прогнозованість дій політиків. Наступний парламент якісно оновиться. Цього давно потребує суспільство. І сплав досвіду і молодості – гарантуватиме з одного боку позитивні результати, на які ми всі так чекаємо, з іншого боку убезпечить від непрогнозованості. Ми є конструктивними, професійними і здатні до наших з вами перемог.

«Рідна країна» та її лідер Микола Томенко приєднались до команди Анатолія Гриценка ще на президентських виборах. Нас об’єднують цінності, ідеї і принципи, каже політик.

– Я глянув на списки тих політсил, які показали перші п’ятірку-десятку, а решту списків обіцяють оприлюднити через місяць, чи «заховали» мажоритарку, – каже Микола Томенко. – Може, це новий писк політичної моди – не знаю. Ми ж завжди були відкритою командою і оприлюднили весь список – до останнього кандидата. Бо нам нічого приховувати.

Об’єднана команда внесе до нового парламенту три місії, які озвучив Микола Томенко.

– Перша місія – патріотизму. Але не такого, який був в попередньої влади. Наш патріотизм не руйнуючий, не агресивний і не войовничий. Бо той патріотизм розсварив свою країну і всіх сусідів. Наш патріотизм об’єднуючий, героїчний і творчий, – зазначив Микола Томенко.

Друга місія – антикорупційна. Команда «Громадянської позиції» обіцяє зробити все можливе, щоб мародери всіх партій, національностей і всіх влад понесли відповідальність, якщо вони розкрадали країну.

– Третя місія – професійна. Ми належимо до тієї меншості, яка до парламенту йде працювати. Ми вміємо читати і писати закони. І хочемо, щоб у новому парламенті були люди, здатні захищати національні інтереси України.

За професійністю і чесністю альтернативи «ГП» немає

Автор понад 170 законопроектів, адвокат з понад 30-річним стажем, лідер Європейської партії Микола Катеринчук є й автором та Податкового кодексу України. Того кодексу, який мав би провести справжню економічну революцію ще 10 років тому. Але олігархічна більшість у парламенті прийняла свій варіант Податкового кодексу. І зараз наслідки цього ми всі бачимо у житті.

– У нас дуже потужна команда. За рівнем професійності, чесності, можливості оперативно вирішити будь-які питання – альтернативи «Громадянській позиції» просто немає, – переконаний Микола Катеринчук. – А виклики у нас сьогодні – війна, бідність, трудова міграція. Мільйони українців їдуть в Євросоюз. Бо там є політична система без олігархів і корупції.

Лише компетентні, професійні швидкі рішення, поєднанні з твердою політичною волею, здатні швидко змінити ситуацію в нашій країні, – переконаний пан Катеринчук.

– Наша команда готова втілити найкращу у світі європейську податкову систему. Ми будемо боротись за кожен інвестиційний долар. Ми хочемо зробити інвестиційно привабливою економіку. Ми хочемо, аби підприємцю держава дякувала за кожну гривню, яку він вкладає в бюджет. Та за кожне створене робоче місце. Корупція, схеми, офшори, хабарництво мають зникнути, – зазначив він.

Економіку і безпеку – на новий рівень

У списку об’єднаної команди – доктор економічних наук, професор, людина, якій першій з українських фахівців довірили керувати потужним європейським Банком реконструкції та розвитку – Олександр Савченко.

– Люди хочуть видовищ і хліба. Але хтось Україну має захищати і годувати. І цим хтось, на моє переконання, є партія «Громадянська позиція», – переконаний Олександр Савченко. – І її місію в новому парламенті я бачу такою: підняти на новий рівень економіку і безпеку України. Своїм завданням я бачу створення справедливого економічного механізму в Україні. Щоб питома вага середнього класу, які заробляють більше 30 тис грн. на місяць, збільшилась від 9% зараз до 50-60% через 5 років. Як в нормальних європейських країнах. А число олігархів, яких зараз теж в межах 9% – зменшити до нуля.

Команду, яка йде на вибори, формували з професійних, досвідчених і моральних людей, підсумував Анатолій Гриценко.

– Серед нас є ті, хто може організувати роботу парламенту у кріслі спікера, котрі можуть бути на посту прем’єр-міністра, віце-прем’єрів на ключових напрямах, міністрів, очолити СБУ, ДБР, НАБУ і Генпрокуратуру, – заявив лідер «Громадянської позиції». – Для нас ці та інші посади – це робота у вкрай складних економічних і соціальних умовах. Довірять – я готовий очолити і сформувати Уряд. І він точно спрацює краще, ніж нинішній.

До списку партії увійшли:

• Анатолій Гриценко, лідер партії «Громадянська позиція»;

• Дмитро Добродомов, секретар Комітету ВРУ з питань запобігання та протидії корупції;

• Микола Томенко, громадський діяч, доктор політичних наук і кандидат історичних наук, засновник фонду «Рідна країна»;

• Микола Катеринчук, відомий український адвокат, кандидат юридичних наук, правозахисник та економіст;

• Марина Соловйова, адвокат, громадська діячка, голова ГО «Андріївсько-Пейзажна ініціатива»;

• Анатолій Забарило, секретар Львівської міської ради;

• Петро Ландяк, голова Громадської організації «Асоціація споживачів житлово-комунальних послуг», депутат Тернопільської міської ради;

• Микола Ладовський, депутат ради Заболотівської селищної громади;

• Єгор Фірсов, народний депутат VII-VIII скликань, автор екологічної стратегії «ЕКО 2020»;

• Віктор Трепак, кандидат юридичних наук, генерал-майор, екс-перший заступник голови СБУ, брав активну участь у розслідуванні низки резонансних справ, зокрема, щодо судді Ігоря Зварича, генерала Олексія Пукача, справа «діамантових прокурорів» та виступив заявником у справі «амбарної книги Партії регіонів»;

• Олександр Савченко, доктор економічних наук, професор, екс-заступник голови НБУ.