Чортків є одним з чотирьох міст в Україні, які підписали меморандум про перехід на 100% відновлювальних джерел енергії

Чортків є одним з 4 міст в Україні, які підписали меморандум з 350.org про перехід на 100% відновлювальних джерел енергії до 2050 року. 🌏

Що це означає? Це скорочення кількості споживання енергії містом, відмову від викопного палива та поступовий перехід енергобалансу міста на відновлювані джерела енергії (ВДЕ). Саме використання нафти і газу спричиняє надмірні викиди СО2 в атмосферу, в результаті підсилюючи парниковий ефект та кліматичні аномалії. Тільки разом ми зможемо досягти цієї цілі та перестати шкодити планеті!

✨ Тому, просимо вас пройти коротке опитування за посиланням https://forms.gle/FpTM13KsYYskJaz98, де ви зможете поділитися своїми знаннями щодо заходів з енергоефективності, вибрати пріоритетні проблеми та стратегічні завдання для міста в цій сфері, а також описати заходи з енергоефективності, які впроваджуєте самостійно. Завдяки вашим відповідям і підтримці, Чортків стане екологічно-дружнім та енергоефективним містом до 2050 року!

✨ Усі отримані дані будуть узагальнені, але залишаться конфіденційними. Вони будуть використані при написанні кліматичної стратегії переходу м. Чорткова на 100% ВДЕ.