Реагувати необхідно терміново, – Тернопіль може взагалі залишитися без води

Тривожні вісті надходять останнім часом з Горішньоівачівського водосховища. У водойми, що торік відзначила 80-річчя з дня створення, нині є суттєві проблеми. Рівень води у сховищі останніми днями внаслідок аномально спекотної весни і початку літа значно знизився, у той же час під тиском води зазнала руйнації дамба водозабору, яку вже давно не ремонтували. Все це загрожує навколишнім селам та обласному центру екологічною катастрофою. Отже, як її не допустити?

Замулення катастрофічне

За останні роки Горішньоівачівське водосховище значно зменшилося у фактичних розмірах. Без необхідних заходів очистки відбулося замулення водойми, вона заросла. За підрахунками екологів, нині зі ставу потрібно вивезти понад два мільйони кубометрів мулу.

Як наслідок, став не отримує необхідного живлення з джерел та водовиходів. А тут ще й втрутилася аномальна погода — через небувало спекотні весну та початок літа середній рівень води у водосховищі знизився до одного метра, а подекуди сягає кількох десятків сантиметрів.

Нічиє водосховище

Водосховище потребує негайного очищення, але Тернопільське обласне управління водних ресурсів наразі не в змозі здійснити такі роботи, адже став… нічий. Водосховище поки що не перебуває ані в приватній власності, ані в державній, ані в користуванні…

Власник є лише в дамби — нею володіє луцьке ТОВ «Західгідроенерго», яке мало на меті збудувати там гідроелектростанцію (її незавершена будова поблизу дамби). При цьому, згідно із законодавством, придбавши дамбу, приватизовувати водне плесо немає потреби. Ось і залишилося воно безхазяйним. Нині перед керівниками луцької фірми ставлять питання вибору: або привести греблю до належного стану і забезпечувати обслуговування, або відмовитися від неї.

— Нам нині в першу чергу необхідно розробити проект землеустрою, адже водосховище не має ані власника, ані кадастрового номера, — пояснив начальник управління облводресурсів Анатолій Качка. — Хочемо ми взяти на баланс і дамбу. Без зміни власника дамби та присвоєння кадастрового номера і передачі нам на баланс водосховища жодні ремонтні роботи неможливі. Навіть придбавши земснаряд, ми не зможемо приступити до очищення замуленого дна, адже, згідно із законодавством, не маємо для цього підстав.

При цьому ситуація склалася дуже загрозлива. Якщо став не вдасться очистити найближчим часом, рівень води в ньому впаде ще сильніше. А це автоматично екологічна катастрофа для Тернополя — нині з свердловин поблизу Горішньоівачівського водосховища КП «Тернопільводоканал» перекачує воду до обласного центру.

— Там є 16 артсвердловин завглибшки до 40 метрів, — пояснив заступник начальника обласного управління водних ресурсів Ярослав Вівчарук. — Нині з них здійснюється до 80% водопостачання Тернополя. Якщо свердловини висохнуть, то місто взагалі залишиться без води. Тому реагувати необхідно терміново, для чого, можливо, доведеться навіть скликати позачергову сесію Тернопільської облради та використовувати кошти спецфонду ОДА.

Воду стримують мішки з піском

Та ще проблематичніша ситуація склалася на самій дамбі. Впродовж останніх років у неї кілька разів змінювалися власники, причому ремонтом дамби ніхто з них не займався. Водорозділ під тиском води поступово руйнувався і у травні цього року під дамбою утворилася пробоїна.

Наразі її прикрили кількома десятками мішків з піском, але скільки витримає така загата — місяць чи два — важко сказати. Тим більше, що вода під тиском мільйонів кубометрів все одно протікає і продовжує роз’їдати дно в тому місці, і якщо не запобігти, то рано чи пізно це призведе до катастрофи і великого прориву дамби. Тому управлінням облводресурсів вже розроблений план низки заходів, та спершу необхідно визначитися з власністю на став та дамбу.