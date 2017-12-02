Звернення батьків до депутатів тернопільської міської ради

Ми, батьки дітей, що відвідують навчальні заклади міста Тернополя і не мають тернопільської реєстрації (прописки) звертаємося до Вас із вимогою скасування окремих положень рішення Тернопільської міської ради № 7/14/19 «Про взаємовідносини з об’єднаними територіальними громадами (іншими органами місцевого самоврядування) у сфері надання послуг» від 24 лютого 2017 року, що набуло чинності з 01 липня 2017 року.

Всі ми працюємо у Тернополі та наповнюємо бюджет міста, яке для нас є такою ж домівкою, як для тернополян. Ми вважаємо себе тернополянами, оскільки працюємо, щоб місто розвивалося, вдосконалювалося, бо плануємо будувати тут свій побут. На жаль, не у кожного з нас є можливість одразу придбати власне житло, а власники квартир, які ми орендуємо, не завжди погоджуються реєструвати наших дітей, оскільки бояться втратити власну нерухомість.

Кожен батько чи мати, які поставили підпис під цим листом, разом з міським бюджетом роками фінансують утримання закладів освіти комунальної власності, що відвідують наші діти. Розуміючи, що бюджет міста не в змозі у повному обсязі забезпечити необхідним фінансуванням навчальні заклади, щороку ми за власні кошти робимо ремонти в навчальних кімнатах, замінюємо вікна з метою енергозбереження, купуємо меблі та інвентар, замінюємо системи освітлення тощо. Крім цього, працюючи у Тернополі, ми наповнюємо міський бюджет податками, які відраховуються із наших заробітних плат та доходів від підприємницької діяльності. Водночас зароблені нами кошти ми витрачаємо також у Тернополі, тим самим інвестуючи в розвиток малого та середнього бізнесу, будівництва нового житла тощо.

Ми не заперечуємо проти необхідності передання частини коштів із громад, де ми зареєстровані (прописані) у Тернопільську громаду для фінансування навчання наших дітей. Серед нас є батьки, які приїхали з інших обласних центрів, керівники яких не підозрюють про прийняте Тернопільською міськрадою рішення. Вони не розуміють за що і кому мають оплачувати. Ми обурені, що обов’язок такої плати сьогодні покладають саме на нас, через те, що чиновники не змогли своєчасно домовитися між собою.

Відтак ми вимагаємо скасування п. 4 рішення Тернопільської міської ради № 7/14/19, яке передбачає право оплати (а за фактом сьогодні з нас вимагають цю оплату в обов’язковому порядку) за освітні послуги для дітей без тернопільської реєстрації.

Сподіваємося на прийняття зваженого рішення, яке буде надалі працювати на розвиток Тернополя, на його інвестиційну та міграційну привабливість, а не на дискредитацію міста з тимчасовим наповненням міського бюджету за рахунок нас, тернополян без формальної прописки.