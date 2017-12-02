Фільм «Кіборги» творить історію України, – у Тернополі відбувся допрем’єрний показ

7 грудня відбудеться Всеукраїнська прем’єра фільму Ахтема Сеїтаблаєва «Кіборги». Допрем’єрні покази відбуваються зараз в українських містах. За сприяння Тернопільської кінокомісії, 1 грудня Стрічку продемонстрували і у нашому місті.

Сценарій фільму викристалізувався у Наталії Ворожбит через сотні годин спілкування із захисниками Донецького аеропорту. Трохи художності у реальних подіях і сценарій високо оцінюють консультанти.

Частинки цих історій є у фільмі, але, звісно ж, це художній твір, її бачення, дуже нежіноче, дуже реальне і правдиве, – говорить консультант фільму і прототип головного героя – кіборг з Тернополя Андрій Шараськін, позивний «Богема».

Фільм про героїв, яких народила новітня історія України. Що було найскладнішим для акторів?

Історія, яка познайомила мене з людьми, про яких ми розповідаємо, історія, яка змінила мій світогляд, – розповідає виконавець ролі «Мажора» Макар Тихомиров.

Найскладнішим було взяти на себе відповідальність, бо цей фільм творить історію України, – додає Роман Ясіновський, який у фільмі зіграв роль Марса.

Фільм – не тільки поступ в історії українського кінематографа, а й крок в інформаційній війні. Його хочеться переглядати і переосмислювати, радити іншим.