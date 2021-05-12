14:26 | 12.05.2021
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Новини Тернополя 

Тернопільський драмтеатр відновлює показ вистав (репертуар)

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Тернопільський академічний обласний український драматичний театр ім. Т. Г. Шевченка з 15-го травня відновлює роботу.

Для глядачів театрали підготували декілька прем’єр. Першою буде лірична комедія «Любов без гриму». Режисер-постановник та музичне оформлення — заслужений діяч мистецтв України В’ячеслав Жила. Сценографія та костюми — заслужений художник України Григорій Лоїк. Режисер з пластики — Наталія Олексів. Прем’єра вистави приурочена до Міжнародного дня театру.

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