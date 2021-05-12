Тернопільський драмтеатр відновлює показ вистав (репертуар)

Тернопільський академічний обласний український драматичний театр ім. Т. Г. Шевченка з 15-го травня відновлює роботу.

Для глядачів театрали підготували декілька прем’єр. Першою буде лірична комедія «Любов без гриму». Режисер-постановник та музичне оформлення — заслужений діяч мистецтв України В’ячеслав Жила. Сценографія та костюми — заслужений художник України Григорій Лоїк. Режисер з пластики — Наталія Олексів. Прем’єра вистави приурочена до Міжнародного дня театру.