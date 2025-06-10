77-річний чоловік загинув через нещасний випадок: подробиці з Чортківщини

77-річний житель Копичинецької громади отримав смертельні травми внаслідок падіння на власному господарстві. Чоловік обрізав дерева, не втримався і впав з висоти близько трьох метрів.

Його у важкому стані доставили до лікарні бригада екстреної медичної допомоги. Медики боролися за життя пенсіонера протягом двох діб, однак врятувати його не вдалося.

На місце події виїжджала слідчо-оперативна група Чортківського райуправління поліції. Згідно з попередніми даними, падіння сталося через необережність під час виконання робіт у дворі.

Поліцейські відкрили кримінальне провадження за статтею 115 Кримінального кодексу України з поміткою «нещасний випадок». Наразі триває досудове розслідування.