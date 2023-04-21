Авто з Європи: у чергову шахрайську схему потрапив мешканець Тернопільщини

Мешканець Тернопільського району хотів купити авто з за-кордону, однак втратив свої ж гроші.

Потерпілий знайшов сайт з оголошеннями про продаж машин з Європи. Продавець зазначав, що приганяє потрібну модель за певну оплату. Тернополянин вирішив замовити авто та декілька разів здійснював перерахунок коштів за різні послуги. Іномарка так і не перетнула український кордон, продавець зник, а з ним і майже 4 тисячі доларів.

За фактом шахрайства відкрито кримінальне провадження. Поліцейські встановлюють детальні обставини злочину.

Вкотре застерігаємо від подібних дій! Ні в якому разі не переводьте готівку невідомим. Здійснивши передоплату, покупці ризикують втратити гроші, і залишитися без покупки. А якщо вона надто дороговартісна – взагалі не варто ризикувати, краще побачити що купуєш, а тоді оплачувати.

Застерігаємо: аби стовідсотково уберегтися від шахраїв, потрібно діяти за схемою: отримав товар, перевірив якість і тільки після цього його опплатив. Якщо продавець наполягає лише на передоплаті – із ним бажано справи не мати. Крім цього, на сайті кіберполіції https://cyberpolice.gov.ua/stopfraud/ можна перевірити номер телефону, банківську картку і посилання на сумнівний сайт – можливо, шахраї вже є в базі кіберполіції.