178 переселенців зараз шукають роботу на Тернопільщині
Протягом січня-березня 2023 року 605 внутрішньо переміщених осіб шукали роботу через місцеві підрозділи Тернопільського обласного центру зайнятості, з них 570 – мали статус безробітного. За скеруванням служби зайнятості області 78 переселенців працевлаштовано, здебільшого, у переробній промисловості, у сфері охорони здоров’я та державному управлінні й обороні; 8 – проходили профнавчання за направленнями служби зайнятості.
На 20 квітня 2023 року кар’єрні радники Тернопільського обласного центру зайнятості продовжують пошук прийнятних місць праці для 178 внутрішньо переміщених осіб зі статусом безробітного, з них 55,6% – з вищою освітою, 89% – жінки, більше третини – у віці від 35 до 45 років.
Серед переселенців, які зараз шукають роботу, найбільше працівників, які займали робочі місця, що не потребують професійної освіти – 29 осіб, у торгівлі – 25 осіб; 12 – бухгалтерів та економістів.
Є й фахівці рідкісних професій: хедхантер, хімік, фрезерувальник, навідник, птахівник, агроном, регент, гірник, грибовод.