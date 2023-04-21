178 переселенців зараз шукають роботу на Тернопільщині

На 20 квітня 2023 року кар’єрні радники Тернопільського обласного центру зайнятості продовжують пошук прийнятних місць праці для 178 внутрішньо переміщених осіб зі статусом безробітного, з них 55,6% – з вищою освітою, 89% – жінки, більше третини – у віці від 35 до 45 років.

Серед переселенців, які зараз шукають роботу, найбільше працівників, які займали робочі місця, що не потребують професійної освіти – 29 осіб, у торгівлі – 25 осіб; 12 – бухгалтерів та економістів.

Є й фахівці рідкісних професій: хедхантер, хімік, фрезерувальник, навідник, птахівник, агроном, регент, гірник, грибовод.