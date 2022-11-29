Батальйон «ТОР» продовжує стояти на захисті стратегічних об’єктів Тернопільщини
Бійці добровольчого батальйону «ТОР» продовжують тренуватися та забезпечують охорону стратегічних об’єктів на території області.
Подяку захисникам за їхню діяльність висловив голова Тернопільської обласної ради Михайло Головко.
– Добровольчий батальйон «ТОР» – один з найкращих на Тернопільщині! Дякую всім оборонцям за те, що підставивши своє надійне плече ЗСУ, тут ви даєте можливість професіоналам військової справи виконувати інші важливі завдання, – каже Михайло Головко. – Лише спільними зусиллями, виступаючи єдиним фронтом, з вірою та любов’ю до рідної землі ми кожного дня маємо працювати заради нашої Перемоги!
Засновник вишколу «Ветерани патріотам» Роман Мельник подякував голові Тернопільської облради за підтримку воїнів.
– Ми, як і раніше, продовжуємо працювати. Вчергове хочу сказати: приємно вражає, що наша влада, а саме Михайло Головко, підтримує та допомагає вишколам. Крім того, він підтримує наших захисників та добровольчі формування, допомагає їм грамотно існувати, – говорить Роман Мельник.