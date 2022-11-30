11:16 | 30.11.2022
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Новини Тернополя 

1 грудня з 20:00 год на вулицях Р.Купчинського та Б.Хмельницького буде частково обмежений рух транспорту

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У четвер, 1 грудня, у Тернополі на деяких вулицях заплановано провести ремонтно-монтажні роботи. У зв’язку з чим, цього дня з 20:00 год по 00:00 год буде ускладнений рух автотранспорту на таких ділянках:

  • зупинка «2-га міська лікарня» (від центру) по вул. Романа Купчинського –  рух транспортних засобів буде у звичному режимі;
  • зупинка «Залізничний вокзал» по вул. Богдана Хмельницького – рух транспортних засобів буде частково обмежений.

Звертаємо увагу, на час проведення робіт на цих вулицях громадський транспорт курсуватиме у звичному режимі.

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