1 грудня з 20:00 год на вулицях Р.Купчинського та Б.Хмельницького буде частково обмежений рух транспорту

У четвер, 1 грудня, у Тернополі на деяких вулицях заплановано провести ремонтно-монтажні роботи. У зв’язку з чим, цього дня з 20:00 год по 00:00 год буде ускладнений рух автотранспорту на таких ділянках:

зупинка «2-га міська лікарня» (від центру) по вул. Романа Купчинського – рух транспортних засобів буде у звичному режимі;

зупинка «Залізничний вокзал» по вул. Богдана Хмельницького – рух транспортних засобів буде частково обмежений.

Звертаємо увагу, на час проведення робіт на цих вулицях громадський транспорт курсуватиме у звичному режимі.