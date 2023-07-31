Бігунка Наталія Стребкова здобула «золото» на чемпіонаті України

Легкоатлетка Наталія Стребкова перемогла на чемпіонаті України, який відбувався у Луцьку.

Спортсменка випередила суперниць на дистанції 3000 метрів з перешкодами.

Про це розповіли у фермерському господарстві «ГАДЗ».

– Фермерське господарство «ГАДЗ» вітає Наталію Стребкову з перемогою на чемпіонаті України на дистанції 3000 метрів з перешкодами у Луцьку. Для неї це пʼяте золото національної першості.Також, після 2-річної паузи, пов’язаної з травмою, повернувся до спорту легкоатлет Іван Стребков. Нагадаємо, що в 2021 році обласна Федерація легкої атлетики визнала Івана найкращим легкоатлетом Тернопільщини, – зазначили у господарстві.

До слова, сім’я легкоатлетів Стребкових є амбасадорами торгової марки «ГАДЗ». Вони популяризують продукцію підприємства на весь світ.