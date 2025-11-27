Частина Тернополя без води

За повідомленням КП “Тернопільводоканал”, тимчасово припинено водопостачання в будинках за адресами вул. 15 квітня №25, 27, 31, 33А.

Це пов’язано з проведенням робіт фахівцями «Тернопільміськтеплокомуненерго». Роботи з відновлення водопостачання планують завершити до 14:00.

Також без води також кілька будинків на Київській.



🔹Без водопостачання вул. Київська № 5Б, 7А 7Г, 7Д.

Просимо тернополян врахувати тимчасові незручності та заздалегідь підготуватися до відсутності води.