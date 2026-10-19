Через наслідки атаки на Кременеччині почергово вимикатимуть світло: адреси

Через пошкодження енергетичної інфраструктури внаслідок масованої атаки на Тернопільщині на період аварійно-відновлювальних робіт застосовуватимуть почергові обмеження електропостачання в окремих населених пунктах Кременецького району.

Про це повідомили енергетики.

Обмеження стосуватимуться таких населених пунктів і вулиць:

Вишнівець: Котляревського, Богдана Хмельницького, Вільна, Лозівська, Кривоноса, Нагірна, Сагайдачного, Нова, Федьковича, Дорошенка, Мазепи, Кременецька, Троїцька, Харчука, Вишнева, Вишнівецького, Дольна, Замкова, Зелена, Богути, Козубського, Корибутів, Лесі Українки, Лісова, Грушевського, Незалежності, Почаївська, Новий Світ, Садова, Сонячна, Шевченка. Також — вулиці Залісецька, Сонячна та Франка.

Старий Вишнівець: Гора, Збаразька, М. Квачівка, Шлях, В. Квачівка, Слюсарчука, Сонниця, Шевченка.

Також обмеження торкнуться Великого Кунинця, Малого Кунинця, Залісців, Кривчиків, Малих і Великих Вікнин, Бодаків, Лозів та Котюжанів.

Енергетики працюють над ліквідацією наслідків атаки та відновленням електропостачання. Споживачів просять із розумінням поставитися до тимчасових обмежень.