Немовля у візочку та 11-річна дівчинка: на Харківщині внаслідок атаки загинули діти

Унаслідок російської атаки на Харківщині загинули шестеро людей, серед них — діти. Ще 14 людей отримали поранення, зокрема шестеро дітей.

Про наслідки удару повідомив Президент України Володимир Зеленський.

За його словами, російський безпілотник типу «Шахед» влучив поблизу кафе, у парку, де перебували люди.

Серед загиблих — дівчинка Ангеліна, яка народилася в серпні 2025 року. Дитина перебувала у візочку. Її мама Інна померла в лікарні. Також загинула 11-річна дівчинка.

Володимир Зеленський наголосив на необхідності посилення протиповітряної оборони України та закликав міжнародних партнерів продовжувати підтримку, зберігати санкції проти Росії й посилювати тиск на державу-агресора.

«Україна хоче миру. Саме Росія увесь цей час наполягає на продовженні вбивств. Світ має достатню силу, щоб зупинити війну. Треба цією силою нарешті скористатись — проти вбивць», — заявив президент.