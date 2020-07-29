Чому збаразькі лікарі не отримали 300 % “урядової” надбавки?

Як повідомила голова Збаразької районної ради Світлана Боднар, депутати районної ради під час пленарного засідання тридцять дев’ятої сесії розглянули понад три десятки питань.

Найбільш актуальними були фінансові питання, адже збаразькі медики не отримали “урядової” надбавки у розмірі 300 відсодків, хоча КНП “Збаразька центральна лікарня” включена у Постанову КМУ як заклад для госпіталізації та стаціонарного лікування хворих на коронавірус.

Медики від травня надавали послуги, у травні-липні загалом проліковано в інфекційному відділенні 36 хворих та 34 з підозрою, – зазначила Світлана Боднар. – Крім цього, в лікарню у Збараж направляли хворих з Шумського, Кременецького та Тернопільського районів.

Виплату надбавки, відповідно до рішення сесії, буде забезпечено з місцевого бюджету, але тільки за травень-червень, також ми спрямували кошти на медикаменти для лікування хворих на COVID – 19. Але кошти районного бюджету – мізер на фоні коштів, передбачених пакетом НСЗУ, який не підписали з нашим закладом. Окрім надбавок і медикаментів він передбачав засоби захисту, обладнання тощо.

З метою вирішення проблеми щодо подальшого фінансування медзакладу і притягнення винних до відповідальності депутати звернулися до Тернопільської обласної державної адміністрації, управління охорони здоров’я ОДА, Тернопільської обласної ради і до голів фракції та груп облради.

Оскільки залишається низка невирішених питань в галузі освіти і медицини району, депутати знову зберуться на сесії 12 серпня.