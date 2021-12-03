Тернополян навчатимуть, як можна втілити ідею
Ваші ідеї, які допоможуть ставати кращими як місту, так і громадянам, можуть бути реалізовані вже наступного року!
Громадський бюджет, фінансування від міської чи обласної ради, ОТГ, фінансування грантодавцями з України чи з-за кордону – це все можливості, і вони вимагають подання і оформлення вашої ідеї у вигляді проекту.
Що ж це таке? І як з вашої ідеї зробити проект, який фінансуватимуть інші?
Саме для цього створено “Лабораторію проектів” – навчально-практичний курс від ГО АТОМ.
Гарні ідеї мають бути реалізовані!
Потрібна мрія, ідея, команда людей, які підтримають та допоможуть її реалізувати, і кошти для втілення проекту.
ГО АТОМ підготували команду, яка навчить, як саме можна втілити ідею:
-як правильно скласти проект,
-на які деталі звернути увагу,
-як зібрати однодумців та знайти підтримку небайдужих людей,
-як поширити інформацію,
-де шукати можливості для залучення коштів,
Кожен, хто має ідею, має знати про можливості її реалізації.
Реєструйтеся на курс за посиланням https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd1a1hJL6I_y_a5Gc8MP62Fh4yPce25F2tnLHRcCM8qxD-tSA/viewform
Маєте запитання? Телефонуйте 0974302482 – Марія https://www.instagram.com/p/CW3f_rDtoSc/?utm_medium=copy_link