Тернополян навчатимуть, як можна втілити ідею

Ваші ідеї, які допоможуть ставати кращими як місту, так і громадянам, можуть бути реалізовані вже наступного року!

Громадський бюджет, фінансування від міської чи обласної ради, ОТГ, фінансування грантодавцями з України чи з-за кордону – це все можливості, і вони вимагають подання і оформлення вашої ідеї у вигляді проекту.

Що ж це таке? І як з вашої ідеї зробити проект, який фінансуватимуть інші?

Саме для цього створено “Лабораторію проектів” – навчально-практичний курс від ГО АТОМ.

Гарні ідеї мають бути реалізовані!

Потрібна мрія, ідея, команда людей, які підтримають та допоможуть її реалізувати, і кошти для втілення проекту.

ГО АТОМ підготували команду, яка навчить, як саме можна втілити ідею:

-як правильно скласти проект,

-на які деталі звернути увагу,

-як зібрати однодумців та знайти підтримку небайдужих людей,

-як поширити інформацію,

-де шукати можливості для залучення коштів,



Кожен, хто має ідею, має знати про можливості її реалізації.

Реєструйтеся на курс за посиланням https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd1a1hJL6I_y_a5Gc8MP62Fh4yPce25F2tnLHRcCM8qxD-tSA/viewform

Маєте запитання? Телефонуйте 0974302482 – Марія https://www.instagram.com/p/CW3f_rDtoSc/?utm_medium=copy_link