Із міського бюджету Чорткова виділили кошти для ремонту квартири сім’ї загиблого воїна АТО Руслана Коцюка

На ІІ пленарному засіданні 49-ої сесії після детальних обговорень, депутати одноголосно затвердили виділення коштів у сумі 100 тис грн. для сім’ї загиблого старшого лейтенанта, командира взводу розвідки 3-го батальйону 51-ої окремої механізованої бригади (м. Володимир-Волинський) жителя с. Джурин Руслана Коцюка. Військовослужбовець загинув 29 серпня 2014 р. під час прориву з оточення під Іловайськом (Донецька область).

Підставою для виділення матеріальної допомоги стало звернення вдови учасника бойових дій Іванни Коцюк, яка, отримавши державну допомогу, придбала квартиру у м. Чорткові. Оскільки в сім’ї залишилась неповнолітня дитина, донька загиблого Руслана Коцюка, у жінки немає можливості зробити ремонт в оселі.