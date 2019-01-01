Відеовітання іноземних студентів ТДМУ стало надзвичайно популярним у соцмережах

Викладачі підготовчого відділення Тернопільського державного медичного університету імені І.Горбачевського завжди знаходять цікаві форми та методи вивчення української мови іноземцями. Таким чином вони стимулюють їх бажання швидше і краще опановувати нашу мову. Нещодавно одним з етапів навчального процесу та ознайомлення з українськими традиціями стало вивчення колядки та віншувань слухачами підготовчого відділення.

Загалом було залучено 20 молодих людей з Зімбабве, Гани, Еквадору, Єгипту, Руанди, Конго, Індії, Нігерії, Пакистану, ПАР.

Більшість з них з задоволенням одягли вишиванки, які їм принесли викладачі української мови підготовчого відділення. Одна з вишиванок стала подарунком для студента від його сестри на день народження, який він святкував нещодавно. Обоє навчаються зараз разом у групі. У такий спосіб дівчина захотіла зробити своєму брату український подарунок.

Викладачі і студенти намагалися відтворити колорит Різдвяного дійства. Була обрана колядка «Добрий вечір тобі», оскільки вона є доволі популярною. Окрім того, молоді люди з легкістю запам’ятали мелодію і слова. Підготовка тривала упродовж п’яти днів. Щоденно після занять студенти відшліфоували свої вокальні можливості і знання української мови.

Зазначимо, що більшість слухачів підготовчого відділення лише другий місяць як вчить українську мову, а дехто розпочав навчання лише тиждень тому. Та всі вони надзвичайно талановиті і дуже здібні до музики, тому їм все вдалося. А ще віри в себе додавала підтримка викладачів.

Віншування та колядування було записане у форматі відеопривітання для всього колективу ТДМУ. Його опублікували на офіційній сторінці університету у соцмережі Facebook 25 грудня 2018 року. Менше, ніж за 2 доби це відео набрало 48 тисяч переглядів, 1041 поширення та майже 100 тисяч охоплення.

Насправді студенти підійшли до цього з особливим трепетом, адже вони хотіли від усієї душі привітати всіх у ТДМУ з великим святом – Різдвом Христовим!

Ми висловлюємо подяку викладачам підготовчого відділення, які доклали багато зусиль для реалізації цього експерименту, зокрема завідувачу Ларисі Наліжитій, Оксані Вишньовській, Марині Тимощук, Надії Гамузі, Наталії Любачівській.

Прес-служба Тернопільського державного медичного університету імені І.Горбачевського.