18:10 | 26.09.2024
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Чортківські танцюристи знову підкорили Європу

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Спортсмени-танцівники зі спортивного клубу «Flex Academy» (тренер Юрій Мотолько) взяли участь у великих міжнародних змаганнях високого рівня Polish Dance Festival, що відбулись 21 вересня у Варшаві.

В усіх дітей високі результати! Вони вибороли і стали переможцями та чемпіонами, срібними призерами та півфіналістами цих змагань.

Juniors 1 European 🥇1 місце: Дмитро Бельзецький Дмитро – Владислава Пирка

Juveniles 2 European🥈2 місце: Матвій Похольчак – Аріна Скотецька

Juniors 1 European Solo🥇1 місце: Аріна Скотецька

Juniors 2 European. 🏅 Півфінал: Маркіян Стельмащук – Дарина Яковенко, Олександр Пендзій – Вероніка Тимків

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