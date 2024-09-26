Сергій Токарєв розповів, як досягти гендерного балансу у tech-секторі







Гендерний баланс в tech-сфері важливий, оскільки це допоможе бізнесу

Дівчата все частіше обирають технології. Про це свідчать дослідження DOU, згідно з якими кількість жінок у tech-секторі у 2023 році склала 24%, тоді як у 2011-му показник не перевищував 7%. Тенденцію зростання складно не помітити, але говорити про суттєві успіхи ще зарано. Про це для видання Forbes розповів Сергій Токарєв – ІТ-бізнесмен і співзасновник інвестиційної групи Roosh.

Чому гендерний баланс важливий

«Рівність між жінками та чоловіками в технологіях потрібна всім, включно з бізнесом. Спираючись на данні Міжнародної організації праці, компанії, якими керують гендерно-збалансовані ради директорів, на 20% частіше обирають правильні рішення та ведуть успішніші бізнес-стратегії. У Roosh ми весь час звертаємо увагу на склад команди стартапу, бо знаємо: успіх багато в чому залежить від уміння співпрацювати», – говорить Сергій Токарєв.

У 2023 році більше половини випускників зі STEM-напрямків – жінки. Але ця тенденція зумовлена не лише позитивними чинниками. Через повномасштабне вторгнення росії дедалі більше чоловіків мобілізуються до ЗСУ. Їхні місця у навчальних і професійних галузях займають жінки.

Хоча все більше українок здобувають tech-освіту, говорити про стабільність тенденції зарано, впевнений ІТ-підприємець. Адже зараз є безліч викликів, які мають негативний вплив.

Ринок технологічної індустрії перенасичено кадрами без досвіду. Навіть коли дівчина здобуває відповідну освіту, їй складно знайти роботу. Багато які компанії не пропонують вакансії для трейні або джуна. А ще не слід забувати про гендерну упередженість. Жінкам складно обирати сферу, у якій десятиліттями домінували чоловіки. Без належної підтримки близьких і вчителів дівчина просто вибере інший напрямок, навіть якщо вона має хист до технологій.

Проте найбільший вплив на індустрію має саме військова агресія рф. Через повномасштабне вторгнення 4,9 мільйонів українців стали біженцями. Переважна більшість – діти та жінки. А серед них обов’язково є ті, хто працює у tech-галузі. І якщо спочатку вони продовжували працювати в українських компаніях віддаллено, то з часом перейшли або планують перейти до закордонних роботодавців.

Аби покращити становище та досягти гендерного балансу, Сергій Токарєв виокремлює чотири кроки:

Заохочувати українок обирати технології. Якщо знайомити молодь зі світом цієї галузі та проводити різноманітні освітні заходи, кількість дівчат у tech-сфері значно зросте. Важливо розказувати, що собою являє цей напрямок, які існують види та які переваги можна отримати. Менторство. Підтримку фахівчинь індустрії складно переоцінити. Якщо дівчина отримуватиме освіту у професійного викладача або спеціаліста з вдалим досвідом, їй буде легше зрозуміти, що собою являє галузь та як досягти успіху. Soft skills. Вміти писати код – це добре. Але цього зараз вже недостатньо. Для роботодавця важливо, щоб його співробітники також володіли «м’якими» навичками, як-от критичне мислення, екологічне комунікування та менеджмент робочих процесів. Залучення бізнесу. Технологічні компанії прагнуть молодих кадрів і свіжих ідей. Аби цього досягти, їм варто долучатися до освітніх процесів через запуски власних програм практик і стажування.

Якщо слідувати цим крокам, можна значно пришвидшити гендерну рівність, адже це потрібно не лише жінкам, а всім.