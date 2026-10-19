Де на Тернопільщині досі немає світла: дані військової адміністрації на вечір 19 жовтня

Станом на 16:00 19 жовтня на Тернопільщині без електропостачання залишаються 3452 абоненти. Через наслідки російських атак відключеними є 13 повітряних ліній електропередач.

Про це повідомили в Тернопільській обласній військовій адміністрації.

Без світла залишаються жителі семи населених пунктів, п’ять із яких — частково. Загалом це 0,8% від усіх споживачів області.

Найбільше відключень зафіксували у двох громадах:

Кременецька громада — 1670 абонентів без електропостачання;

Вишнівецька громада — 1782 абоненти без світла.

Аварійні бригади продовжують працювати над відновленням електропостачання.

Також у громадах організували пункти незламності. У Кременецькій громаді працюють 13 пунктів — усі заплановані. У Борсуківській та Вишнівецькій громадах діють по два пункти незламності.