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Пантеон Героїв 

Тернопільщина втратила захисника Андрія Хромого

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Важко знайти слова підтримки та змиритися з непоправною втратою, яку знову переживає наша громада. Знову і знову ми отримуємо трагічні звістки про відхід у вічність наших захисників — тих, хто віддав своє здоров’я та життя за свободу і незалежність України… 🕯️😭💔🇺🇦 Повідомляють в Озернянській громаді.

Перебуваючи на лікуванні, від важкої онкологічної хвороби помер наш земляк, захисник України — ХРОМИЙ Андрій Дмитрович -11 грудня 1969 року народження, житель села Озерна.
🪖Свій військовий шлях воїн, молодший сержант Андрій ХРОМИЙ розпочав ще у 2023 році у складі військової частини А7015, мужньо беручи участь у бойових діях у Луганській та Донецькій областях.
Через підступну недугу та погіршення стану здоровʼя воїн був змушений перебувати на лікуванні, де його життєвий шлях, на жаль, передчасно обірвався…😭
🙏🏻Висловлюємо найщиріші співчуття рідним, близьким, друзям та побратимам Андрія. Нехай Господь дарує вам сили пережити це важке горе!
За попередньою інформацією тіло Героя Андрія перебуває у морзі . Про дату, час виїзду кортежу з м. Тернопіль та чин похорону Воїна буде повідомлено додатково.

Вічна та світла пам’ять Захиснику України! 🕯️🇺🇦

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