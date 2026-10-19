Тернопільщина втратила захисника Андрія Хромого

Важко знайти слова підтримки та змиритися з непоправною втратою, яку знову переживає наша громада. Знову і знову ми отримуємо трагічні звістки про відхід у вічність наших захисників — тих, хто віддав своє здоров’я та життя за свободу і незалежність України… Повідомляють в Озернянській громаді.

Перебуваючи на лікуванні, від важкої онкологічної хвороби помер наш земляк, захисник України — ХРОМИЙ Андрій Дмитрович -11 грудня 1969 року народження, житель села Озерна.

Свій військовий шлях воїн, молодший сержант Андрій ХРОМИЙ розпочав ще у 2023 році у складі військової частини А7015, мужньо беручи участь у бойових діях у Луганській та Донецькій областях.

Через підступну недугу та погіршення стану здоровʼя воїн був змушений перебувати на лікуванні, де його життєвий шлях, на жаль, передчасно обірвався…

Висловлюємо найщиріші співчуття рідним, близьким, друзям та побратимам Андрія. Нехай Господь дарує вам сили пережити це важке горе!

За попередньою інформацією тіло Героя Андрія перебуває у морзі . Про дату, час виїзду кортежу з м. Тернопіль та чин похорону Воїна буде повідомлено додатково.