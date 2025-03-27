Для тернопільських вчителів запустили першу безкоштовну лінію юридичної допомоги

Мережа освітньо-культурних просторів Гончаренко центр запускає першу безкоштовну лінію юридичної допомоги для тернопільських вчителів. Це частина національної кампанії «Вчителі теж Воїни», що покликана підтримати українських освітян у їхній щоденній боротьбі за якісну освіту. Лінія працює безкоштовно та забезпечує юридичний супровід у питаннях трудового, цивільного та сімейного права.

За словами організаторів, гарячу лінію запустили у відповідь на численні запити українських вчителів, а працюватиме вона на базі платформи юридичної допомоги, що функціонує в освітньому центрі з квітня 2023 року. Усі звернення розглядають кваліфіковані юристи з багаторічним досвідом роботи.

«Сьогодні українські освітяни стикаються з численними викликами: від бюрократичних складнощів до порушення їхніх трудових прав. У той час, коли вчителі роблять усе можливе для навчання дітей в умовах війни, вони самі потребують правової підтримки. Після запуску національної кампанії «Вчителі теж Воїни» ми отримали сотні запитів з проханнями надати юридичну допомогу, тож вирішили запустити окрему гарячу лінію, де кожен вчитель зможе отримати фахову консультацію та реальний юридичний захист», – розповідає директор гарячої лінії юридичної допомоги Гончаренко центру Микола Брюховецький.

Консультації надають досвідчені юристи, які готові відповісти на запити вчителів у телефонному режимі або через месенджери: Viber, WhatsApp, Telegram та Signal. Робочий графік гарячої лінії – з понеділка по п’ятницю, з 9:00 до 18:00. Лінія працює за номером: +380504728885.

Крім первинної правової допомоги, юристи гарячої лінії можуть оформлювати адвокатські запити та депутатські звернення на захист прав учителів.