5 міфів про авто з США, у які не варто вірити



Сьогодні автомобілі з Америки в Україні стали не лише популярною тенденцією, а й розумним вибором для тих, хто прагне отримати якісне авто за вигідною ціною. Проте попри зростаючий попит, досі існує чимало міфів, які можуть відштовхнути потенційних покупців. У цій статті ми розвінчаємо найпоширеніші хибні уявлення про пригін автомобілів зі США, а також розкажемо, де знайти надійний каталог перевірених машин з Америки.

Міф 1: Авто з США – це завжди биті та проблемні машини

Це одна з найпоширеніших помилок. Так, на аукціонах справді багато авто після ДТП, однак далеко не всі з них мають значні пошкодження. Часто це незначні вм’ятини, подряпини чи технічні несправності, які легко усуваються. Крім того, можна купити машину зі США взагалі без пошкоджень — наприклад, після лізингу або з мінімальним пробігом. У каталозі Day Drive представлений широкий вибір таких варіантів, з докладним описом технічного стану, фото та орієнтовною ціною “під ключ”.

Міф 2: Доставка авто з Америки — це довго і складно

Процес доставки авто з США в Україну налагоджений та максимально прозорий. Надійні компанії, як-от Day Drive, мають багаторічний досвід та працюють за чітко прописаним алгоритмом: купівля з аукціонів, доставка, розмитнення, сертифікація, ремонт — і авто готове до експлуатації. Завдяки злагодженій логістиці, доставити авто з США в Україну можна в середньому за 6–10 тижнів.

Міф 3: Авто зі США виходить дорожче, ніж купити в Україні

Ще один міф, який не витримує перевірки фактами. У більшості випадків авто зі США під ключ виходить на 20–30% дешевше, ніж аналогічна модель на українському ринку. Це можливо завдяки вигідним цінам на аукціонах, де ви можете обрати потрібну марку, модель та кузов за доступною ціною. Усі витрати — доставка, розмитнення, сертифікація, ремонт — заздалегідь прораховуються та зазначаються у каталозі. Таким чином, клієнт одразу бачить фінальну вартість.

Міф 4: Автомобілі з США складно зареєструвати в Україні

Насправді, при співпраці з досвідченими компаніями весь процес оформлення відбувається без посередників, швидко та офіційно. Включно з проходженням сертифікації та отриманням українських номерів. Вам не потрібно перейматися бюрократією — компанія бере на себе весь комплекс послуг, поки ви просто чекаєте на своє авто.

Міф 5: Американські авто не підходять для наших доріг

Багато хто вважає, що американські авто мають надто м’яку підвіску або не пристосовані до українських умов. Але сучасні моделі, особливо SUV та седани середнього класу, прекрасно почуваються на наших дорогах. До того ж, наявність каталогу дає змогу обрати саме ту марку та модель, які оптимально підійдуть під індивідуальні потреби — від міських хетчбеків до повнопривідних кросоверів.

Чому варто звернутись до Day Drive?

Компанія Day Drive спеціалізується на пригоні автомобілів зі США з повним супроводом клієнта — від вибору авто до видачі ключів. Усі машини купуються на аукціонах, проходять технічну перевірку, доставляються, розмитнюються та ремонтуються під контролем фахівців. У каталозі на сайті зібрані лише перевірені варіанти з чесною історією та прогнозованим бюджетом.

Ви можете легко:

пригнати автомобіль із США, не виходячи з дому;

обрати з десятків варіантів за різними критеріями (рік, марка, модель, кузов, пробіг);

побачити повну ціну під ключ, без прихованих платежів;

отримати юридичну чистоту та технічну надійність.

Авто зі США — це не ризик, а можливість придбати якісний транспорт за доступні гроші. Головне — обрати перевіреного партнера. Перегляньте каталог Day Drive і переконайтесь у цьому самі.

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