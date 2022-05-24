15:00 | 24.05.2022
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До одного із найстаріших храмів Тернополя привезли 11 ікон з мощами святих

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Ікони пробудуть у храмі близько місяця. Перед ними молитимуться за мир в Україні, воїнів-захисників та український народ. Про це повідомляє Тернопільсько-Бучацька єпархія ПЦУ.

Всеукраїнську Хресну ходу ікон з мощами святих по храмах Православної Церкви України розпочав «Міжнародний духовний центр «Преображення» при підтримці Міжнародної Дипломатичної місії ОБСЕ. 

Першим обрали головний кафедральний храм  – церку Різдва Христового у Тернополі на вул. Руській, 22. Мета Всеукраїнського Хресного ходу – «Духовне єднання Сходу і Заходу України».

За словами організаторів ікони пробудуть у храмі близько місяця, після чого святині побувають практично в кожній єпархії ПЦУ, де перед ними будуть підносити молитви про мир в Україні, воїнів-захисників Батьківщини та український народ.

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