Завтра у Тернополі перекриють дороги біля Старого парку

25 травня на території Старого парку, а саме на вулицях Петрушевича, Коцюбинського, та Підгородній буде частково перекрито рух транспорту. Це зумовлено необхідністю заїзду спеціальної техніки для видалення аварійних дерев.

Роботи будуть проводитися з 10:00 до 17:00 год. вибірково, тобто у тих місцях, де ростуть аварійні дерева.

На ділянці проведення ремонтних робіт будуть встановлені дорожні знаки відповідно до схеми організації дорожнього руху, що наведено нижче.

Прохання до водіїв бути уважними і завчасно обирати маршрути руху.