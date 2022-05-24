15:26 | 24.05.2022
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Новини Тернополя 

Завтра у Тернополі перекриють дороги біля Старого парку

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25 травня на території Старого парку, а саме на вулицях Петрушевича, Коцюбинського, та Підгородній буде частково перекрито рух транспорту. Це зумовлено необхідністю заїзду спеціальної техніки для видалення аварійних дерев. 

Роботи будуть проводитися з 10:00 до 17:00 год. вибірково, тобто у тих місцях, де ростуть аварійні дерева.

На ділянці проведення ремонтних робіт будуть встановлені дорожні знаки відповідно до схеми організації дорожнього руху, що наведено нижче.

Прохання до водіїв бути уважними і завчасно обирати маршрути руху.

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