Біометричні документи відтепер можна оформити у Великих Гаях

Центр надання адміністративних послуг у Великогаївській об’єднаній територіальній громаді працює вже понад пів року. Там надають більше 100 адмінпослуг.У понеділок, 27 травня до них увійшла ще одна важлива функція. Тепер у місцевому ЦНАПі можна отримати закордонний паспорт і паспорт громадянина України у вигляді ID-картки.

«Відкриваючи нову послугу ми даємо можливість людям вирішувати свої проблеми тут – у Великогаївській громаді. Сюди зможуть приїжджати не лише мешканці вашої громади, а й люди з інших районів», – зазначив голова Тернопільської обласної державної адміністрації Степан Барна.

Нагадаємо, що біометричні документи вже оформляють три ЦНАПи в області: окрім Великогаївського, це Центри надання адмінпослуг у Тернополі та Шумську. Начальник міграційної служби Тернопільщини Ярослав Давибіда переконаний, що це позитивний досвід, який допомагає наближати послуги до громадян.