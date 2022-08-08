Двоє людей загинули, троє травмовано, – на Тернопільщині зіштовхнулися два автомобілі

7 серпня близько 10 години на автошляху між с.Шибалин та с. Комарівка Бережанської громади сталася аварія. Про це повідомляють в Управлінні ДСНС України в Тернопільській області. Відбулось зіткнення двох легкових автомобілів “Škoda Octavia” та “Mercedes-Benz GLE 350”.

Внаслідок події двоє людей загинули, троє травмовано. Рятувальниками Головного управління здійснено відключення акумуляторних батарей та знерухомлення автомобіля опорами. За допомогою різака гідравлічного WEBER – RESCUE RSU 210 Plus проводилося розрізання дверних петель автомобіля і стійки, телескопічним гідравлічним рятувальним домкратом WEBER – RESCUE RZT2 – 1500 проведено деблокування загиблих.