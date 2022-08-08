У Тернополі, на виділеній релігійній громаді землі, церква будує багатоквартирний будинок

У Тернополі планується будівництво багатоповерхового будинку на замовлення парафії однієї із церков.

У проєкті «Будівництво багатоповерхового житлового будинку з нежитловими приміщеннями громадського та релігійного призначення по вул. А. Чайковського, Малишка, Слівенська у м. Тернопіль» замовником вказана Парафія Української Греко-Католицької Церкви Пресвятої Тройці Тернопільсько-Зборівської Єпархії.

Ще одним замовником у проєкті значиться Обслуговуючий кооператив «Слівен 21».

Площа забудови становитиме 1795,41 на площі ділянки 0,5265 га.

Світлиною проєкту на своїй сторінці у соцмережі поділився громадський активіст Максим Черкашин.

«Можу сказати лише одне: парафія Української Греко-Католицької Церкви має хороший смак і стиль!», – зазначив Максим Черкашин.

Під дописом зібралося чимало коментарів та обурень. Здебільшого люди шоковані, адже під будівництво віддають зелену зону, де могли б гратися діти, відпочивати місцеві мешканці.

Володимир Іващук: Одним словом, святий дух дуже калорійний…)

Віталій Бойчук: Фарисеї(

Руслан Купріюк: Священики та прихожани будуть жити в хороших умовах Я не думаю що церква вирішила поклонятися золотому теля і заробити собі на продажі квартир, ні-ні це неможливо

Руслан Купріюк: верх цинізму використовувати церкву у своїх схемах, це треба десь загубити совість, священики тоже хороші, напевно за відкат підписалися під мутний двіж. Ми вже маємо сусіда який використовує церкву у своїх цілях, правда з метою пропаганди, але не лише… що деякі уникали в кремлі що в нас – черпають свою енергію з одного джерела тільки форми подачі різні….

Тарас Савчук: Зелена зона навпроти прогресу?

Volodymyr Antkiv: ближче до церкви поруч на Малишка

Віктор Козелко: там де Лило плановує будувати і має вже містобудівні умови для проектування багатоквартирного житлового будинку на 12 поверхів

Наталія Орищак: Нічого собі. Кусочок зеленого острівця, який можна було обладнати для відпочинку місцевих жителів просто зникає(((

Taras Kryvetskyi: Цікаво чи самі парафіяни в курсі, що вони замовники

Tetiana Malinovska: Зліва – то, певно, дзвіниця? А де куполи?

Ірина Чорна: Нормально так на свічки копійок накидали.

Оксана Дябло: Там же отець Ілля, якось не віриться….а так сподівались на здоровий глузд і що таки буде там зелена відпочинкова зона.

Kyrylo Chuyko: Сміх сміхом, а релігійні організації отримують земельні ділянки без конкурсу, тендеру, тобто на шару. Також вони не платять за електроенергію.

Irene Tern: Я б не спішила так критикувати. В Європі в 60тих та й пізніше будувалось багато таких комплексів. Забудовник мав частину житлових квартиру під продаж в рахунок будівництва, церква ж отримувала можливість на отримання будованої площі, що потім використовувалась під навчальні/реабілітаційні центри, гуртожитки для студентів, квартири для сімей, що мають потребу в пільговому житлі. Це не завжди зобов’язує людей охреститись в конкретну віру, але часто створює соціальну допомогу громадськості. Можу ще додати, багато таких центрів будувались в європейських країнах після війни і мали велику цінність в суспільстві.

Все хороше можна або використати з толком, або як завжди …

Nataliya Diduch: І що? Мешканці сусідніх будинків мовчатимуть, коли їм заберуть останній шматок зеленої зони?

Тернополяни