Екологічна шкода на мільйони: директора КП на Тернопільщині звинувачують у службовій недбалості

Директора одного з комунальних підприємств Тернопільщини звинувачують у службовій недбалості та порушенні правил охорони водних ресурсів, що спричинило значне забруднення річки Іква. Прокуратура передала обвинувальний акт до суду.

За даними слідства, упродовж трьох років підприємство систематично перевищувало допустимі норми скидів нечистот у водойму. Лабораторні дослідження, проведені у 2019-2021 роках, показали значне перевищення допустимого рівня азоту, фосфатів, заліза, нафтопродуктів та інших шкідливих речовин.

Через недбалість керівника підприємства довкіллю завдано шкоди на суму понад 1,76 мільйона гривень.

Досудове розслідування здійснювали слідчі поліції за оперативного супроводу СБУ в Тернопільській області. Обвинувачення висунуто за ч. 2 ст. 367 (службова недбалість) та ч. 1 ст. 242 (порушення правил охорони вод) Кримінального кодексу України.

Справу розглядатиме суд.