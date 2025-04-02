Бронювання військовозобов’язаних тільки онлайн: що змінилося?
В Україні змінили правила бронювання військовозобов’язаних працівників критичних підприємств
З 1 квітня 2025 року в Україні запроваджено нові правила бронювання працівників критично важливих підприємств. Відтепер подати заявку на бронювання можна лише в електронному форматі та виключно для компаній, які оновили свій статус критичності.
📌 Основні зміни:
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Бронювання доступне тільки для підприємств з оновленим статусом критичності.
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Всі заявки подаються через електронний формат.
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Час розгляду заявок збільшено до 72 годин (раніше – 24 години).
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Бронювання за старими правилами більше не діє.
Якщо бронювання працівника не з’явилося в оновленій системі, це може означати, що:
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Роботодавець не подав нову заявку.
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Підприємство не змогло підтвердити чи оновити статус критичності.
📌 Що робити?
Рекомендується звернутися до керівництва компанії для уточнення інформації.
📌 Як оновити статус критичності або забронювати працівника?
Детальну покрокову інструкцію можна переглянути за посиланням: 👉 Інструкція
Інші види відстрочок залишаються чинними відповідно до встановлених термінів.
Якщо підприємство відповідає критеріям, бронювання працівників здійснюється через портал “Дія”.