19:33 | 2.04.2025
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Бронювання військовозобов’язаних тільки онлайн: що змінилося?

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В Україні змінили правила бронювання військовозобов’язаних працівників критичних підприємств

З 1 квітня 2025 року в Україні запроваджено нові правила бронювання працівників критично важливих підприємств. Відтепер подати заявку на бронювання можна лише в електронному форматі та виключно для компаній, які оновили свій статус критичності.

📌 Основні зміни:

  • Бронювання доступне тільки для підприємств з оновленим статусом критичності.

  • Всі заявки подаються через електронний формат.

  • Час розгляду заявок збільшено до 72 годин (раніше – 24 години).

  • Бронювання за старими правилами більше не діє.

Якщо бронювання працівника не з’явилося в оновленій системі, це може означати, що:

  • Роботодавець не подав нову заявку.

  • Підприємство не змогло підтвердити чи оновити статус критичності.

📌 Що робити?
Рекомендується звернутися до керівництва компанії для уточнення інформації.

📌 Як оновити статус критичності або забронювати працівника?
Детальну покрокову інструкцію можна переглянути за посиланням: 👉 Інструкція

Інші види відстрочок залишаються чинними відповідно до встановлених термінів.

Якщо підприємство відповідає критеріям, бронювання працівників здійснюється через портал “Дія”.

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