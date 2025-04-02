Вимкніть Телеграм. Він робить з українських дітей терористів (інфографіка)

Тексти зібрали усі повідомлення СБУ про вчинені теракти і проаналізували їх. Кількість терактів вчинених дітьми яких завербували за допомогою Телеграму стрімко зростає. 15-річний Антон отримав голосове повідомлення у Телеграмі від незнайомця. Чоловічий голос чемно привітавшись буденно відчеканив, що шукає бажаючих легко і швидко заробити.

Робота полягала у пошуку та підпалі будь-яких автомобілів “зеленого чи кольору хакі, або з хрестами”. Знайти авто, залили горючкою і підпалили, після чого отримати оплату – здається, нічого складного. Добре, що Антон вирішив поділитися даним записом з батьками, а ті розповіли виданню. Але так буває далеко не завжди. Україну останнім часом накрила справжні хвиля підпалів і підривів. І дієву роль у цьому відіграє молодь та неповнолітні.

Якщо створити усереднений портрет вже звичного для нас терориста – підпалювача чи підривника, то скоріш за все ми побачимо дуже молоду людину віком від 16 до 20 з невеликим гаком років, яка мешкає десь на периферії.

З більшою долею вірогідності це буде мешканець Київської, Одеської, Дніпропетровської чи Харківської областей.

Як бачимо з мапи, лідером за кількістю терактів є Київський регіон. Але треба враховувати, що саме у цьому регіоні (Київ плюс область) мешкає найбільша кількість людей. У середньому картина може не настільки відрізнятися по регіонам. Зробити карту з кількістю терактів на скажімо 10 тис мешканців області не можливо, бо на разі не відомо скліьки людей проживає у прифронтових областях.ю

Є також певна ймовірність, що умовний терорист буде наркозалежний чи безробітний, знаходитиметься у пошуках швидкого заробітку. Але так було не завжди.

У 2022 – 2023 роках можна було побачити дещо іншу картину.

По-перше, самих терактів було в рази менше.

По-друге, їх виконавці за віком, досвідом часто докорінно відрізнялися від нинішніх. Так, на початку повномасштабного вторгнення Росія активувала усіх своїх “сплячих” агентів – людей, які були завербовані у попередні роки і які чекали свого часу.

Дуже часто для вербування також використовували особисті контакти, родинні зв’язки. Так був випадок, коли цілий російський генерал завербував свого однокласника в Одесі. Або коли завербованого росіянами українця шантажували ув’язнивши всю його рідню на окупованих територіях та піддавши її тортурам.

Широко використовувалися також представники різноманітних проросійських організацій, типу різних “военно-исторических кружков”, мережа партії Шарія. І звісно ж, криміналітет – з ним росіяни “працювали” завжди.

Але, вочевидь, в якийсь момент і “сплячі” агенти, і учасники різноманітних проросійських організацій почали закінчуватися. І росіяни усе більш почали вдаватися до іншої тактики рекрутингу в лави терористів. Хоча і в часи АТО Росія використовувала наркозалежних для виконаня терактів.

Малолітні терористи

Замість ідей “руського міра”, обіцянок кар’єрного зростання у разі окупації останнім часом акцент росіянами робиться виключно на гроші.

Якщо ми почитаємо зведення СБУ за останні півтора року, то майже усюди знайдемо згадку, що учасники терактів шукали “швидкого заробітку”. Перенесення акценту саме на заробіток, на гроші дало можливість росіянам масштабувати підривну діяльність. І таких агентів не шкода і підірвати, а міняти, їх на українських полонених не потрібно.

Росіяни вийшли на людей, які, з однієї сторони, хронічно потребують грошей тут і зараз, а, з іншої не надто розумні, щоб зрозуміти якими наслідками їм це загрожує. Мова йде про наркозалежних, безробітних чи кримінал. Інша, категорія, на превеликий жаль це молодь, дуже часто неповнолітня. Звісно йдеться не про всіх, а лише про тих хто піддався на трюки і умовляння вербувальників.

А внутрішніх мотивів може бути безліч від того, що “нарешті на мене хтось звернув увагу” чи складних стосунків з батьками, які втомлені тривогами, турботами про рідних на фронті і через це дратівливі та можуть накричати на дітей, до банального бажання зарбтити гроші і похвалитися чимось дорогим.

І якщо з криміналом і наркозалежними росіяни працювали і до того, то ось рекрутинг саме для тераків зовсім молодих і, навіть, неповнолітніх стало їх “ноу хау” останніх років.

Росіяни використовували дітей завжди. Але все ж у попередні роки їм була відведена більш допоміжна роль – продзвонювання з погрозами підриву різноманітних адміністративних будівель та громадських місць, шпигування за українськими військовими та технікою.

Зараз усе погіршилося. Неповнолітні стали не лише залучатися до підпалів авто чи руйнування інфраструктури, а й підготовки терактів або й участі в них безпосередніми виконавцями.

Росіяни обирають усе більш дієві способи достукатися до українських дітей. Звісно, для цього використовуються різноманітні соціальні мережі, у першу чергу Телеграм. Texty.org.ua уже писали про телеграм-канали, на яких відкрито висять прайси з цінами за вчинення того чи іншого теракту (детальніше читайте тут). Здається робота з дітьми у адміністраторів подібних ресурсів пріоритетна.

Вербувальники працюють по вже накатаному алгоритму. Обіцянка коштів за доволі простий, на перший погляд, злочин – просування російської агітації, підпал автівок військових чи, наприклад, залізничних реле.

На чому переважна більшість з рекрутованих і закінчують свій шлях в правоохоронних органах. Але якусь частину не ловлять, і вона продовжує і далі у тому ж дусі, або їм навіть доручають більш серйозні завдання.

Зіскочити з подібного шляху, вкрай важко, куратор починає шантажувати

Зіскочити з подібного шляху, як свідчить досвід, вкрай важко – якщо навіть молода людина планує “відійти від справ”, її куратор починає шантажувати її тим, що зіллє інформацію про її злочинну діяльність правоохоронцям.

Росіяни постійно вдосконалюють свої засоби вербування терористів серед молоді та неповнолітніх. Якщо зовсім ще недавно їх ворожа агентура ректамувала свої телеграм-канали і чекала, що виконавці самі до них прийдуть, то зараз переключилися до більш агресивного “маркетингу”. Як ми вже згадували: розсилають голосові повідомлення через Телеграм випадковим дітям. .