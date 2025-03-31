Хабарництво, яке розглядали 9 років: на Тернопільщині засудили ексчиновника

Тернопільський міськрайонний суд визнав колишнього начальника реєстраційної служби Бережанського районного управління юстиції винним у вимаганні та отриманні неправомірної вигоди.

Як повідомляє «Судовий репортер» з посиланням на вирок від 24 березня, справу розглядали понад 9 років.

Інцидент стався у 2015 році. До районного управління юстиції звернувся заступник директора фермерського господарства, щоб зареєструвати 90 договорів оренди земельних паїв. Дізнавшись про це, начальник реєстраційної служби наказав підлеглому не здійснювати реєстрацію, погрожуючи дисциплінарними санкціями. В обмін на «дозвіл» він вимагав хабар у розмірі 20 доларів США за кожен договір.

27 травня 2015 року чиновник отримав від підлеглого 44 тисячі гривень, після чого був викритий.

Обвинувачений заперечував свою провину, стверджуючи, що не мав повноважень тиснути на підлеглих і що отримані кошти – це нібито повернення боргу в 1800 доларів. Його захист навіть надав свідка, який підтвердив факт підписання розписки про позику.

Однак суд визнав цю версію недостовірною. Заявник заперечив наявність боргових зобов’язань, а копія розписки не була визнана доказом відповідно до норм Цивільного процесуального кодексу України.

Крім того, під час негласних слідчих дій обвинувачений неодноразово уточнював, чи гроші не мічені, та наполягав, що має отримати повну суму. Після передачі коштів він дозволив підлеглому реєструвати договори.

Суд ухвалив покарання – 5 років позбавлення волі з конфіскацією майна та забороною обіймати посади в органах державної влади протягом трьох років.