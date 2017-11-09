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У школі молодого викладача в Тернополі відбулося перше заняття

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У актовій залі Тернопільського державного медичного університету імені І.Горбачевського 6 листопада відбулося перше лекційне заняття в Школі молодого викладача. З початком навчання слухачів привітав проректор з науково-педагогічної роботи, професор Аркадій Шульгай, який виступив з лекцією «Основи організації освітнього процесу».

«З великим обсягом інформації щодо організації навчального процесу й педагогічної діяльності треба вміти працювати і бути обізнаним з основними законодавчими документами, що формують  нормативно-правову базу», – наголосив Аркадій Гаврилович.

Він докладно зупинився на основних положеннях Законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про наукову і науково-технічну діяльність» й  акцентував увагу на інших нормативно-правових документах, що визначають загальні засади організації освітньої діяльності.

На завершення виступу Аркадій Гаврилович побажав слухачам Школи молодого викладача плідної праці й запросив  на наступні заняття, присвячені найактуальнішим проблемам науково-педагогічної та навчальної роботи. Досвідчені викладачі та декани факультетів охоче поділяться досвідом з молодими колегами, які прагнуть досягти успіхів на викладацькій ниві.

 

Зацікавлення аудиторії викликав також виступ провідного інженера відділу інформаційних технологій Андрія Галавана, який ознайомив присутніх з організацією роботи автоматизованої системи управління учбовим процесом в ТДМУ.

 

Прес-служба Тернопільського державного медичного університету імені І.Горбачевського.

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