У школі молодого викладача в Тернополі відбулося перше заняття

У актовій залі Тернопільського державного медичного університету імені І.Горбачевського 6 листопада відбулося перше лекційне заняття в Школі молодого викладача. З початком навчання слухачів привітав проректор з науково-педагогічної роботи, професор Аркадій Шульгай, який виступив з лекцією «Основи організації освітнього процесу».

«З великим обсягом інформації щодо організації навчального процесу й педагогічної діяльності треба вміти працювати і бути обізнаним з основними законодавчими документами, що формують нормативно-правову базу», – наголосив Аркадій Гаврилович.

Він докладно зупинився на основних положеннях Законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про наукову і науково-технічну діяльність» й акцентував увагу на інших нормативно-правових документах, що визначають загальні засади організації освітньої діяльності.

На завершення виступу Аркадій Гаврилович побажав слухачам Школи молодого викладача плідної праці й запросив на наступні заняття, присвячені найактуальнішим проблемам науково-педагогічної та навчальної роботи. Досвідчені викладачі та декани факультетів охоче поділяться досвідом з молодими колегами, які прагнуть досягти успіхів на викладацькій ниві.

Зацікавлення аудиторії викликав також виступ провідного інженера відділу інформаційних технологій Андрія Галавана, який ознайомив присутніх з організацією роботи автоматизованої системи управління учбовим процесом в ТДМУ.

Прес-служба Тернопільського державного медичного університету імені І.Горбачевського.