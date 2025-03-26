Хвилина до катастрофи: як випалювання трави ледь не спричинило трагедію на Тернопільщині

Черговий випадок безвідповідального підпалу сухої трави міг обернутися справжньою катастрофою. 26 березня 2025 року о 15:10 надійшло повідомлення про займання сухостою на території Кременецької громади, у селі Підлісці. Про це повідомляє Головне Управління ДСНС України в Тернопільській області.

Хоча такі пожежі не є рідкістю, саме цей випадок викликав особливе занепокоєння. Полум’я вдалося зупинити всього за три метри від вузла обліку «Тернопільгазу», який забезпечує подачу газу до села Великі Млинівці та інших населених пунктів. Якби вогонь досяг цього об’єкта, наслідки могли б бути катастрофічними.

Рятувальники наголошують: випалювання сухої рослинності несе загрозу не лише природі, а й людському життю та майну. Вогонь здатен швидко поширюватися, знищуючи будівлі, комунікації та навіть спричиняючи нещасні випадки.

Закликаємо громадян бути відповідальними! Якщо ви стали свідком підпалу сухостою – не залишайтеся осторонь. Зробіть зауваження паліям, а в разі необхідності – викличте поліцію або ДСНС.

Нагадуємо про передбачені штрафи: 🔸 Для громадян – від 3 060 до 6 120 грн. 🔸 Для посадових осіб – від 15 300 до 21 420 грн. 🔸 У разі значних збитків або загрози життю – передбачена кримінальна відповідальність.

❗ Не паліть траву! Бережіть себе, своїх рідних і довкілля!