Загинув майже рік тому, – додому Ангелом повертається Ігор Тимечко з Тернопільщини
Знову сумна і трагічна звістка прийшла у Гусятинську громаду, повідомляють у селищній раді.
Ще 27 травня 2024 року в районі н.п. Красногорівка Покровського району Донецької області отримав поранення, несумісне з життям та загинув наш земляк старший солдат, інспектор прикордонної служби 2 категорії – кулеметник другого відділу прикордонної служби швидкого реагування 105 прикордонного загону імені князя Володимира Великого Державної прикордонної служби України – ТИМЕЧКО Ігор Михайлович, 1977 року народження, уродженець села Городниця.
Щирі співчуття рідним та близьким, нехай Бог допоможе вам пережити страшну втрату.
Вічна пам’ять і слава Герою, який захищав Батьківщину та кожного з нас!
Герої не вмирають!
Виїзд похоронного кортежу з тілом воїна з м. Тернопіль відбудеться 27 березня (четвер) об 11:00 годині.
Кортеж прямуватиме зі сторони м.Тернопіль та проїжджатиме через село Постолівка, центральною вулицею села Городниця, прямуючи до батьківської хати воїна.
Просимо мешканців громади віддати останню шану Герою та зустріти його «живим коридором».