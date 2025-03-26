Загинув майже рік тому, – додому Ангелом повертається Ігор Тимечко з Тернопільщини

Знову сумна і трагічна звістка прийшла у Гусятинську громаду, повідомляють у селищній раді.

Ще 27 травня 2024 року в районі н.п. Красногорівка Покровського району Донецької області отримав поранення, несумісне з життям та загинув наш земляк старший солдат, інспектор прикордонної служби 2 категорії – кулеметник другого відділу прикордонної служби швидкого реагування 105 прикордонного загону імені князя Володимира Великого Державної прикордонної служби України – ТИМЕЧКО Ігор Михайлович, 1977 року народження, уродженець села Городниця.