Творчість у війні: Картини Святослава Крупи, що проникають у серце

У Центральній міській бібліотеці Тернополя відбулося відкриття виставки творчих робіт “Ціна свободи” молодого талановитого художника Святослава Крупи.

Святослав — син загиблого Героя України Любомира Крупи, який віддав своє життя, захищаючи Україну. Святослав народився в Тернополі, закінчив 9 класів, навчався у Тернопільській художній школі імені Михайла Бойчука та продовжив навчання у Львівському фаховому коледжі будівництва, архітектури та дизайну. З початком повномасштабного вторгнення він став мистецьким волонтером: створював тематичні картини, продавав їх, а всі кошти передавав на потреби українського війська.

Особливу увагу Святослав приділяє підтримці 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади “Едельвейс”, де воює його брат Володимир Крупа.

Відвідувачі виставки змогли не лише оцінити роботи молодого художника, а й поспілкуватися з ним особисто. Це була нагода підтримати митця, чия творчість стала інструментом допомоги армії, та вшанувати пам’ять Героя, чия любов до України живе у його синах.

Не дивно, що на картинах молодого художника зображені проникливі образи реалій війни. Роботи Святослава виконані різними техніками: фломастерами, маркерами, аквареллю та олівцем. На них — понівечена снарядами наша земля, чорний ангел з мечем, московозомбі з тавром “z”, палаючий російський танк, дрони, полеглий лицар і останки воїна ЗСУ. Серед хрестів і троянд Святослав зобразив батька.

Ці роботи відображають не тільки саму війну, але й глибокі людські переживання, боротьбу за свободу та прагнення до Перемоги. Кожна картина — це історія, що змушує замислитися, і втілює наболіле, що сьогодні є в серці кожного українця.

Святослав через свої роботи ділиться тим, що важливо для нього і його родини: зруйнована земля, чорний ангел з мечем, вороги з тавром “Z”, палаючі танки та лицарі, що боронять Україну. Його картини — це не просто художній вираз, це меседж, що проникає у серце кожного, хто спостерігає за ними.

На захід завітали багато людей — друзі Святослава, його вчителі, родичі, відомі тернопільські митці, студентська молодь, мас-медіа та ті, хто цінує і любить мистецтво.

Це була нагода підтримати митця, чия творчість стала інструментом допомоги армії, та вшанувати пам’ять батька-Героя, чия любов до України живе у його синах. 23 березня минуло два роки з дня загибелі Любомира Крупи — захисника, людину, яку пам’ятають за щирість, людяність та переконання.

Презентацію модерувала Оксана Лехіцька, директорка Тернопільської міської ЦБС. Саме пані Оксана запропонувала проводити виставку юного художника у цій бібліотеці.

“Війна — найбільше зло, яке безжально викарбовує свої криваві сліди у душі та на тілі в історії та мистецтві. Мистецтво не може у прямому сенсі стримати ворога, але воно, безперечно, має іншу силу. Мистецтво та культура змінюють формат, але не втрачають своєї цінності. Сьогодні кожен українець боронить свій фронт. І не лише військовий, волонтерський, гуманітарний чи інформаційний, а й фронт мистецький. Наша зала бачила багато виставок. Титулованих і менш титулованих. Початківців, але напевно такого ще не мали. І ми дуже тішимося, що сьогодні на відкритті стільки людей. Але сьогодні в ці березневі дні всі, хто знав, хто пам’ятав і буде пам’ятати, згадують Любомира Крупу, який загинув. 23 березня два роки тому,” — з таких слів та молитви розпочалася виставка.

Святослав отримав благословення від отця Івана Говери та книгу “Заповіт” Йосифа Сліпого. Його брат Володимир, який зараз у відпустці, прийшов підтримати його і подарував прапор України з автографами бійців бригади “Едельвейс”.



«Святославчик, — звернувся він до молодшого брата. — Попри гарні слова та гарний захід, хочу всім наголосити, особливо молоді: перемогу не потрібно чекати, її потрібно здобувати. Ми ще не закріпили свою незалежність. І буде Україна чи ні — залежить від кожного з вас.»

До слова долучилися та поділилися своїми враженнями від мистецьких робіт художника Сергій Музика, директор Тернопільської художньої школи імені Михайла Бойчука, який теж сказав чимало гарних слів про Святослава та зокрема всю родину Крупів.

Докторка педагогічних наук, професорка Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка Наталія Лупак розпочала своє слово з вдячності Святославу та його родині.

“Святославе, Ви сьогодні Герой дня, і ця виставка є потужною з точки зору емоційного спектру і всього того змісту, який тут закодований Вами. Якщо подивитися на ці роботи, є домінанти кольорів: червоний, жовтий. Це кольори спалаху, це емоційний спалах художника, який є настільки сильним та випромінює якесь особливе світло. І ми розуміємо, що за цим світлом є пошук сенсу життя. Тут є чорні кольори, колір землі, чорний ангел як сутність смерті, який нам також даний і вичитується в цих роботах як певний знак, що говорить про те, що, як би не було важко, як би не було нестерпно боляче, обов’язково за цим чорним кольором з’явиться світло також. З’являться троянди. Тобто дуже амбівалентні речі, які є у Ваших роботах.”

Ірина Крупа, мама, зокрема, сказала: “Картини Святослава відображають біль війни, незламність українського народу та героїзм Захисників України. Це не просто мистецтво, це його громадянська позиція, його внесок у майбутню Перемогу.”

Зі словами щирої вдячності своїм педагогам, наставникам, рідним, друзям і всім, хто прийшов на презентацію, виступив автор картин і побажав кожному Перемоги і миру.

Музичним дарунком художникові та всім присутнім в залі став чудовий виступ квінтету бандуристок Тернопільського мистецького коледжу імені Соломії Крушельницької та струнного дуету викладачів Тернопільської музичної школи №1 ім. В. Барабанського Наталі Плахцінської та Оксани Попик.

Щиро вдячні Святославу за творчість, яка хвилює, змушує задуматися, глибоко проникнути в сутність нашого сьогодення. Дякуємо за емоції, які Ви нам подарували. Щедрої долі у мистецькому житті!

Виставка триватиме три тижні. Запрошуємо тернополян та гостей міста до її перегляду. Не пропустіть можливість доторкнутися до мистецтва, яке надихає та допомагає боротися за свободу України.