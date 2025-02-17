Коли музей єднає…
Кременецький краєзнавчий музей відвідала волонтерсько-кінофільмова-правозахисна-міжнародна група. Гостями закладу були Тетяна Гацура-Яворська – керівниця фестивалю документального кіно про права людини Watch Docs Belarus, а зараз ще і білоруська волонтерка в Україні, засновниця громадської організації «Ланка», яка займається реабілітацією поранених військових, Андрій Мядвєдєв – журналіст білоруської редакції радіо Wnet, правозахисник, співробітник Правозахисного центру «Вясна» та голова Тернопільської кінокомісії Володимир Ханас.
Гості представили широкому загалу виставку протестного плакату Володимира Цеслєра, білоруські та українські документальні фільми. Але за кадром широкого загалу залишилась робоча нарада кіноклубу Docudays UA при ГО “Тернопільська кінокомісія” ініційованого директором Кременецького краєзнавчого музею Андрієм Левчуком.
Андрій Володимирович розповів гостям про досвід формування фонду Мандрівного фестивалю Docudays UA, проблеми поповнення фонду і пошуку ресурсів для популяризації унікального явища. Зацікавлена розмова мала водночас логічне і парадоксальне продовження. Учасники наради висловили своє бачення співпраці і відгукнулися на пропозицію музею використати цей досвід на формуванні в музеї окремого фонду білоруської діаспори в Україні, котрий, після Перемоги у російсько-українській війні, буде передано в незалежну біло-червоно-білу Білорусь. Також йшла мова про підготовку видання текстів українського правозахисника, уродженця Білорусі – Миколи Козирєва. У першій декаді травня буде офіційне повідомлення про це, а поки що – відвідайте Кременецький музей. Це заклад, який єднає.
Гості представили широкому загалу виставку протестного плакату Володимира Цеслєра, білоруські та українські документальні фільми. Але за кадром широкого загалу залишилась робоча нарада кіноклубу Docudays UA при ГО “Тернопільська кінокомісія” ініційованого директором Кременецького краєзнавчого музею Андрієм Левчуком.
Андрій Володимирович розповів гостям про досвід формування фонду Мандрівного фестивалю Docudays UA, проблеми поповнення фонду і пошуку ресурсів для популяризації унікального явища. Зацікавлена розмова мала водночас логічне і парадоксальне продовження. Учасники наради висловили своє бачення співпраці і відгукнулися на пропозицію музею використати цей досвід на формуванні в музеї окремого фонду білоруської діаспори в Україні, котрий, після Перемоги у російсько-українській війні, буде передано в незалежну біло-червоно-білу Білорусь. Також йшла мова про підготовку видання текстів українського правозахисника, уродженця Білорусі – Миколи Козирєва. У першій декаді травня буде офіційне повідомлення про це, а поки що – відвідайте Кременецький музей. Це заклад, який єднає.
Світлина Valichka Shuvarivska
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