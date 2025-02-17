У Тернополі водій на Subaru врізався в Land Rover

14 лютого о 20:40 в обласному центрі на вулиці Львівська трапилася автотроща з потерпілими. Кермувальник Subaru Outback виїжджав з прибудинкової території й врізався в Land Rover, який рухався головною дорогою. Повідомляє Відділ комунікації поліції Тернопільської області.

До лікарні за меддопомогою зверталися обидвоє водіїв та пасажирка з Land Rover(а).

У всіх учасників дорожньо-транспортних пригод взяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю. Триває перевірка.