Майже 4,2 мільярди гривень на соціальну підтримку: сплата єдиного внеску на Тернопільщині 

Тернопільщина стабільно підтримує соціальну сферу країни: упродовж першого півріччя цього року платники області перерахували до бюджету 4 млрд 175,7 млн грн єдиного соціального внеску. Це на 668,7 млн грн більше, ніж за аналогічний період минулого року. Планові показники виконано на 107,4%, що дало можливість додатково залучити до бюджету 288,2 млн гривень.

Зокрема, лише у червні надійшло 811,4 млн грн ЄСВ, що на 111,3 млн грн більше, ніж у червні минулого року.

Це не просто статистика – це реальна фінансова основа для пенсій, лікарняних, допомог по безробіттю, вагітності та пологах, а також інших ключових соціальних гарантій для українців. Регулярна та повна сплата єдиного внеску забезпечує стабільну роботу системи соціального страхування та дає мільйонам українців підтримку у складні життєві моменти.

Податкова служба області дякує всім відповідальним платникам: бізнесу, роботодавцям, самозайнятим особам. Завдяки вам зміцнюється соціальна безпека країни, а держава отримує ресурси для виконання своїх зобов’язань перед громадянами.