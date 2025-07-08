18:25 | 8.07.2025
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Малюк у реанімації: на Тернопільщині дитина ледь не втопилася у штучній водоймі

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8 липня в одному з сіл Почаївської громади на Кременеччині ледь не сталася трагедія — трирічна дитина впала у воду на території сусідського господарства. Лише завдяки миттєвій реакції батьків хлопчика вдалося врятувати.

За попередніми даними, близько 10-ї ранку дитина непомітно вибігла з подвір’я та опинилася біля саморобної водойми.
Мати помітила зникнення сина не одразу, однак, не знайшовши його вдома, побігла до сусідів. Там хлопчика вже витягали з води.
Бригада екстреної допомоги надала дитині першу допомогу, хлопчика реанімували.
 Потерпілого у важкому стані доставили до Тернопільської обласної дитячої клінічної лікарні.

На місце виїжджала слідчо-оперативна група поліції. Наразі триває перевірка, вирішується питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом нещасного випадку.

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