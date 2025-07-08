Малюк у реанімації: на Тернопільщині дитина ледь не втопилася у штучній водоймі

8 липня в одному з сіл Почаївської громади на Кременеччині ледь не сталася трагедія — трирічна дитина впала у воду на території сусідського господарства. Лише завдяки миттєвій реакції батьків хлопчика вдалося врятувати.

За попередніми даними, близько 10-ї ранку дитина непомітно вибігла з подвір’я та опинилася біля саморобної водойми.

Мати помітила зникнення сина не одразу, однак, не знайшовши його вдома, побігла до сусідів. Там хлопчика вже витягали з води.

Бригада екстреної допомоги надала дитині першу допомогу, хлопчика реанімували.

Потерпілого у важкому стані доставили до Тернопільської обласної дитячої клінічної лікарні.

На місце виїжджала слідчо-оперативна група поліції. Наразі триває перевірка, вирішується питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом нещасного випадку.