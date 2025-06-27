Майже 674 млн грн  від малого бізнесу: єдиний податок наповнює бюджети громад Тернопільщини

Поки країна щодня долає виклики війни, малий бізнес на Тернопільщині не здає позицій. Навпаки – підприємці продовжують працювати, створювати робочі місця, підтримувати місцеві бюджети і доводити: навіть у складні часи можна бути опорою для громади.

За п’ять місяців 2025 року підприємці, які обрали спрощену систему оподаткування, перерахували до бюджетів територіальних громад області 673,6 мільйона гривень єдиного податку. Ці кошти повністю залишаються на місцях і стають реальними дорогами, садочками, лікарнями, зарплатами освітянам та комунальникам.

За цими цифрами – щоденна підтримка життя у громадах.

Порівняно з аналогічним періодом минулого року надходження зросли на 13%, або майже 80 мільйонів гривень. Така динаміка – чіткий сигнал: малий бізнес не лише тримається, а й розвивається.

Фізичні особи-підприємці – головна рушійна сила. Вони поповнили бюджети на 504,7 млн грн, що на 47,7 млн грн більше, ніж торік.

Юридичні особи на четвертій групі спрощеної системи додали ще 94,5 млн грн, демонструючи приріст порівняно з січнем-травнем минулого року у сумі 24,8 млн гривень.

Головне управління ДПС у Тернопільській області дякує кожному підприємцю, який залишається в бізнесі, дотримується податкової дисципліни й продовжує змінювати свої громади на краще.