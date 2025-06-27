Что такое дропшиппинг и как на нем зарабатывать

Мечтаете о собственном интернет-магазине, но нет склада, стартового капитала и желания закупать товар? Дропшиппинг может быть решением. Это модель торговли, в которой вы продаёте товары, не храня их у себя. Она проста: клиент оформляет заказ, вы передаёте его поставщику, а тот отправляет товар напрямую покупателю. Звучит привлекательно, но так ли все хорошо работает на практике?

Разберёмся, как работает дропшиппинг, с чего начать и как действительно зарабатывать на этой модели.

Как работает модель дропшиппинга

Дропшиппинг базируется на простой, но эффективной схеме. В ней участвуют три стороны: поставщик, продавец (вы) и клиент. Каждый выполняет свою роль и получает выгоду.

Поставщик — это производитель или оптовик, у которого уже есть товары и возможность отправлять их напрямую покупателям. Он отвечает за наличие продукции, упаковку и логистику.

— это производитель или оптовик, у которого уже есть товары и возможность отправлять их напрямую покупателям. Он отвечает за наличие продукции, упаковку и логистику. Продавец — владелец интернет-магазина или страницы на маркетплейсе, который создаёт витрину, находит клиентов, обрабатывает заказы и принимает оплату. То есть — вы.

— владелец интернет-магазина или страницы на маркетплейсе, который создаёт витрину, находит клиентов, обрабатывает заказы и принимает оплату. То есть — вы. Клиент — заказывает товар у вас и получает посылку от поставщика. Он не знает, что в процессе участвуют ещё какие-то стороны.

Модель дропшиппинга выгодна для каждого:

Поставщик получает заказы без затрат на маркетинг и продажи.

Продавец зарабатывает на наценке, не вкладывая средства в склад и логистику.

Клиент получает товар без задержек и по доступной розничной цене поставщика.

Продавать товары поставщика можно через соцсети, собственный сайт или использовать платформы вроде Prom.ua, Rozetka, OLX. Маркетплейсы быстро привлекают трафик, но берут высокую комиссию и ограничивают брендирование. Собственный сайт или соцсети дают больше свободы, но нужно самостоятельно привлекать клиентов, например, с помощью рекламы.

Преимущества и риски дропшипинга

Модель дропшипинга привлекает своей простотой, но за внешней лёгкостью скрываются и подводные камни. Ниже — ключевые плюсы и минусы.

Плюсы

Можно начать бизнес без больших вложений. Не нужно закупать продукцию заранее. Вы заказываете товар у поставщика только после того, как получили оплату от клиента. Ваши затраты: сайт, реклама.

Не нужно закупать продукцию заранее. Вы заказываете товар у поставщика только после того, как получили оплату от клиента. Ваши затраты: сайт, реклама. Нет необходимости арендовать склад. Логистику обеспечивает поставщик. Вам не нужно хранить товар, достаточно наладить приём заказов и контроль их выполнения.

Логистику обеспечивает поставщик. Вам не нужно хранить товар, достаточно наладить приём заказов и контроль их выполнения. Вести бизнес можно из любой точки мира. Достаточно иметь ноутбук и доступ к интернету.

Минусы

Отсутствие контроля качества. Вы не видите товар перед отправкой, поэтому не можете гарантировать его внешний вид, упаковку или соответствие описанию. Это повышает риск возвратов и недовольства клиентов.

Вы не видите товар перед отправкой, поэтому не можете гарантировать его внешний вид, упаковку или соответствие описанию. Это повышает риск возвратов и недовольства клиентов. Возможные сложности с логистикой. Если поставщик задерживает отправку или указывает неправильный трек-номер, вы несёте ответственность перед клиентом. От вас ожидают стабильного и качественного сервиса.

Если поставщик задерживает отправку или указывает неправильный трек-номер, вы несёте ответственность перед клиентом. От вас ожидают стабильного и качественного сервиса. Конкуренция и маржинальность. Многие товары уже продаются десятками продавцов. Чтобы выделиться, приходится снижать цену, вкладываться в рекламу и улучшать сервис, а это уменьшает прибыль.

Хорошая новость в том, что эти проблемы легко решаются, если найти подходящую нишу и надежного поставщика.

Пример работы дропшиппинга в направлении парфюмерии

Ниша парфюмерии — одна из самых перспективных для дропшиппинга. Люди регулярно покупают ароматы — себе, в подарок, на каждый день и по случаю. Особенно востребованы брендовые духи по доступным ценам. Преимущества направления:

Стабильный спрос — ароматы покупают круглый год, не только в праздники.

Эмоциональный продукт — привлекательное описание может сразу привести к покупке.

Высокая маржинальность — оригинальные ароматы можно продавать с существенной наценкой.

Разнообразие ассортимента — можно предложить как классические ароматы, так и редкие нишевые позиции, включая тестеры.

Регулярные повторные покупки — парфюм имеет свойство заканчиваться, что способствует привлечению постоянных клиентов.

Модель работы с поставщиком на примере компании Styls

Платформа Styls предлагает удобные условия для старта (больше на сайте https://styls.com.ua/ru/dropshipping.html) :

Доступ к каталогу товаров с актуальными остатками.

Онлайн-оформление заказов клиентов через личный кабинет на сайте поставщика.

Быстрая отправка клиенту — вы передаёте данные, остальное Styls берёт на себя.

Сертифицированная продукция и фирменная упаковка без упоминания отправителя.

Где можно продавать ароматы:

На собственном сайте (например, на WordPress с WooCommerce, OpenCart или другой eCommerce-платформе вроде Horoshop или Shop-Express).

В Instagram, Facebook, TikTok и других соцсетях.

На маркетплейсах — Prom, Rozetka, Kasta и др.

Важно знать: Styls предлагает только оригинальную сертифицированную продукцию. Все заказы аккуратно упаковываются и отправляются напрямую клиенту сразу после оплаты. Парфюмерия не подлежит возврату, так как относится к товарам надлежащего качества (согласно Постановлению КМУ № 172 от 19.03.1994 г.). Хотя возможны исключения. Главное, чтобы целостность упаковки возвращаемого товара не была нарушена. Условия нужно оговорить с клиентом заранее.

С чего начать: пошаговая инструкция для новичков

Чтобы запустить дропшипинг-бизнес, следуйте этим простым шагам:

Выберите нишу и надежного поставщика. Изучите ассортимент, условия и сервис. Желательно сделать пробный заказ, чтобы оценить скорость доставки и качество упаковки. Создайте витрину: бизнес-аккаунт в соцсетях или лендинг с формой заказа. Важно, чтобы площадка выглядела профессионально: с описаниями товаров, актуальными ценами и возможностью быстро оформить покупку. Убедитесь, что клиенту понятно, как заказать. Запустите рекламу. Продвигайте товары через соцсети или таргетированную рекламу. Для продвижения ароматов подойдут качественные фото, сторис с анпакингом и короткие видео-обзоры. Обрабатывайте заказы и общайтесь с клиентами. Проверяйте заявки, передавайте данные поставщику, отслеживайте доставку. Отвечайте на вопросы, стройте доверие. Масштабируйте бизнес. Добавляйте новые товары, подключайте маркетплейсы, улучшайте сервис. Анализируйте статистику и автоматизируйте рутину.

Заключение

Дропшипинг — простой способ начать в e-commerce без вложений в товар и склад. Парфюмерия — одно из лучших направлений благодаря стабильному спросу, компактному формату товара и минимальным рискам возвратов. Главное — выбрать надёжного партнёра и выстроить чёткий процесс работы с клиентами.



