Масштабна пожежа на Тернопільщині: врятовано 50 голів худоби та будівлю ферми
Увечері 3 грудня у селі Мишковичі Великоберезовицької громади спалахнула масштабна пожежа. Полум’я охопило приміщення колишньої ферми, яке використовувалося як пункт розбору автомобілів. Повідомляє Головне Управління ДСНС України у Тернопільській області.
🚨 Вогонь знищив елементи покриття будівлі, один легковий автомобіль, навантажувач та численні автомобільні деталі. Загальна площа займання склала 900 м².
✅ На боротьбу з пожежею було залучено 5 одиниць техніки та 22 рятувальники. Завдяки оперативним діям вдалося врятувати:
будівлю ферми площею 1500 м²;
50 голів великої рогатої худоби;
5 автомобілів;
3 причепи із зерном;
2 сівалки.
Наразі встановлюються причини пожежі та розмір завданих збитків.
💡 Цей випадок ще раз нагадує про важливість дотримання правил пожежної безпеки, особливо в зимовий період, коли зростає ризик займання через опалювальні пристрої та електроприлади.
📢 Головне управління ДСНС у Тернопільській області закликає всіх бути обережними, адже ваша уважність — запорука безпеки.