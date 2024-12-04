Масштабна пожежа на Тернопільщині: врятовано 50 голів худоби та будівлю ферми

Увечері 3 грудня у селі Мишковичі Великоберезовицької громади спалахнула масштабна пожежа. Полум’я охопило приміщення колишньої ферми, яке використовувалося як пункт розбору автомобілів. Повідомляє Головне Управління ДСНС України у Тернопільській області.

🚨 Вогонь знищив елементи покриття будівлі, один легковий автомобіль, навантажувач та численні автомобільні деталі. Загальна площа займання склала 900 м².

✅ На боротьбу з пожежею було залучено 5 одиниць техніки та 22 рятувальники. Завдяки оперативним діям вдалося врятувати:

будівлю ферми площею 1500 м²;

50 голів великої рогатої худоби;

5 автомобілів;

3 причепи із зерном;

2 сівалки.

Наразі встановлюються причини пожежі та розмір завданих збитків.

💡 Цей випадок ще раз нагадує про важливість дотримання правил пожежної безпеки, особливо в зимовий період, коли зростає ризик займання через опалювальні пристрої та електроприлади.

📢 Головне управління ДСНС у Тернопільській області закликає всіх бути обережними, адже ваша уважність — запорука безпеки.