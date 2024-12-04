Чотири пожежі та врятоване життя – підсумок доби рятувальників Тернопільщини

Бійці ДСНС продовжують свою важливу місію – рятувати життя та майно!

🔹 Тернопіль, вул. Будного, 1: горів гараж. Рятувальники зупинили поширення вогню та врятували три гаражі, автомобіль 🚗 і напівпричіп.

🔹 Козівка, Тернопільський район: ліквідовано пожежу господарської будівлі.

🔹 Мишковичі, Тернопільський район: горіла будівля колишньої ферми. Завдяки оперативності вогнеборців врятовано приміщення площею 1500 м², 50 голів худоби 🐄, п’ять автомобілів 🚛, три причепи із зерном 🌾 та дві сівалки.

А ще вчора рятувальники стали справжніми янголами-охоронцями для 72-річної тернополянки. Жінка з ознаками інсульту не могла відчинити двері своєї квартири. Бійці ДСНС оперативно потрапили всередину, надали їй долікарську допомогу 🙌 та передали медикам.

💡 Пам’ятайте: вогонь не пробачає необережності. У разі надзвичайної ситуації телефонуйте 101.