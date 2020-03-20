Мер Чорткова передасть частину свого виграшу на придання апарату штучної вентиляції легенів

Володимир Шматько передасть частину виграшу на проєкті «Нові лідери» на придання апарату штучної вентиляції легенів

Голова Чортківської міської територіальної громади Володимир Шматько передасть частину виграшу на проєкті «Нові лідери» на придбання апарату штучної вентиляції легенів у Чортківську районну лікарню.

Згідно з правилами проєкту, 100% грошового призу переможець повинен витратити на реалізацію програми, яку представляв у «Нових лідерах» – «Економічний розвиток громад завдяки реформі децентралізації в Україні», а саме на будівництво індустріального парку в Чорткові.

Частину коштів вже використали на реалізацію проєкту (на виготовлення проектно-кошторисних документацій на проведення комунікацій до індустріального парку), але друга частина буде спрямована на придбання надзвичайно потрібного для лікарні апарату штучної вентиляції легенів.

Усвідомлюючи нагальність втілення цього рішення і нові виклики, пов’язані зі всесвітньою пандемією COVID-19, Громадська Наглядова Рада проєкту «Нові лідери» дала дозвіл на переспрямування цих коштів.